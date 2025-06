Monólogo de Alsina: "La corrupción hace metástasis"

Cuando la corrupción hace metástasis. El dirigente socialista navarro que más alto llegó en la estructura nacional del PSOE, fontanero jefe Santos Cerdán, arrastra ahora en su descrédito a la federación navarra de su partido. De la que fue, antes de ser llamado a Ferraz por el líder supremo, secretario de organización y en la que veló sus primeras armas, intimó con sus primeras constructoras e hizo carrera política, que en su caso, y como se va viendo, significaba, en realidad, hacer fortuna.

Santos Cerdán debutó como diputado autonómico en Navarra en 2014. Al año siguiente, según la UCO, ya estaba interesándose en explotaciones mineras e infraestructuras mano a mano con su amigo Antxón Alonso, empresario, y con la colaboración inestimable de un concejal de Huarte que le había caído en gracia, de nombre Koldo García Izaguirre.

De esto han pasado diez años. Así empezó la cosa. Con una empresa pequeña, bautizada como Servinabar, que formalmente era propiedad del amigo Antxón pero que, en realidad, y en virtud de un acuerdo privado entre ellos, era mitad de Antxón mitad del diputado autonómico y alto cargo orgánico del PSOE navarro, camarada Cerdán. No les fue mal. Hace dos años la empresa obtuvo, formando parte de una UTE, la adjudicación de la obra más golosa dependiente del gobierno socialista de Navarra: los túneles de Belate.

María Chivite, presidenta autonómica a la que la semana pasada se le quebró la voz, consternada ante los indicios de corrupción de su amigo Santos. Chivite empezó el día de ayer enterándose de que el amigo Santos es copropietario de Servinabar ---quien tenga que caer, que caiga, dijo--- y terminó el día provocado la caída de su número dos en el partido, vicesecretario general Ramón Alzórriz. ¿Motivo alegado por el dimisionario? Que su novia trabajó en Servinabar.

Extraña razón para dejar un cargo, que tu novia haya trabajado en una empresa. Ah, pero se dan otras dos circunstancias: que Alzórriz no le había comentado nunca a Chivite que su novia trabajaba en una de las empresas adjudicatarias de los túneles y que él es tan de Cerdán tan de Cerdán que le ha estado defendiendo incluso después de que se conociera el informe de la UCO. Sabiendo eso, cabe pensar que la presidenta navarra ha intuido que la íntima relación de Alzórriz con esta agencia de colocación que han resultado ser los 'koldos' le puede complicar seriamente la vida ahora a ella.

Tendrá que caer quien tenga que caer. Y se le cayó el número dos. Ramón Alzórriz, aquel al que le tocó justificar ante la prensa el pacto de gobierno con Bildu, ocultado durante la campaña electoral de las generales y consumado en cuanto se despejó la investidura de Sánchez. Alcaldía de Pamplona para Bildu, gobierno foral para el PSOE. Todo queda en familia. En la gran familia progresista del somos más.

La crisis total se extiende. Ya no es sólo Ferraz. Ahora es, también, Pamplona. Y si a Sánchez le aprieta la oposición por haber estado en babia ocho años sobre los manejos de sus secretarios de organización, a Chivite le sucede ya lo mismo por no haberse enterado de a qué se dedicó durante años su amigo Cerdán.

Y si a Sánchez se le piden garantías de que el PSOE se financió siempre limpiamente, aunque sus secretarios de organización estuvieran corrompidos (presuntamente), a Chivite ya le pasa lo mismo: ella también anuncia una auditoría externa de las cuentas -ya veremos en qué quedará- porque quien lleva la financiación del partido es el secretario de organización. Y si el secretario de organización ha demostrado tan poco escrúpulo a la hora de acarrearse ingresos a sí mismo, es legítima la sospecha sobre el grado de limpieza con que acarreaba ingresos para la organización.

Opción fiscal u opción Koldo

Recordatorio: Santos Cerdán está todavía por investigar. Su patrimonio. Sus ingresos y gastos. Y sus dispositivos electrónicos. Todo lo que ha trascendido hasta ahora procede de la fonoteca Koldo y de los registros que realizó la guardia civil en distintas empresas. Pero la autopsia a Cerdán -perdón, el examen- comienza ahora que el juez Hurtado se lo ha encargado a la UCO. Sabiendo que esa investigación empieza, la duda es cuál de las dos opciones habrá escogido Cerdán.

Si la opción fiscal general -llamémosla así-, borrar todos sus guasaps y sus correos de gmail, o la opción Koldo -llamémosla así-, hacer copia de todo lo que tenga y guardarlo en un lugar seguro por lo que pueda pasar. Opción Koldo y opción Ábalos, ojo: en el PSOE hay quien no ha olvidado que Ábalos presumió de conservar material de los últimos diez años con vistas a escribir alguna vez sus memorias. Uno se propone escribir sus memorias como Leire se propone escribir un libro sobre hidrocarburos, y entretanto lo que va haciendo es acopio de munición. Por si en algún momento se ve urgido a disparar.

El lunes están citados en el Supremo Ábalos y Koldo. Qué puede salir. Qué nos puede salir mal, rumian los dirigentes socialistas que de verdad estaban fuera de juego en todo esto porque nunca fueron de la cuerda de los 'cerdanes' y los 'ábalos' y que, justo por eso, se preguntan si será verdad que quienes estuvieron siempre en la cúpula, codeándose con ellos y encargándoles toda clase de tareas, estaban también a por uvas o fingen haberlo estado en el intento de sacudirse la responsabilidad. O sea, Sánchez.

Un nuevo personaje, Anaís

En la manaña en que un nuevo personaje se sumó al serial, la amiga de Ábalos que intentó escamotearle a la UCO un pendrive de José Luis…eso es, Anaís, Anaís; en el día en que Anaís aportó nuevos elementos bizarros al personaje Ábalos, se le atragantó al presidente Sánchez, y a sus apóstoles, el pleno del Parlamento. Porque quedó de nuevo en evidencia que la mayoría social que invoca el presidente para permanecer en el cargo -la misión providencial de salvar a España de sí misma- no existe.

Los socios suben el tono

Que el PP y Vox imputen a Sánchez estar al tanto de todo y haberlo tapado no produce mayor sorpresa. Que Rufián eleve calculadamente el tono y pase de secundar al PSOE, como hizo hasta el miércoles pasado -estamos en guerra, dijo, no se puede entregar prisioneros-, a esto de ayer, instando a Sánchez a jurar que no tiene debajo una Gürtel ya es menos usual.

Rufián le robó ayer la escena a Feijóo erigiéndose en implacable fiscal y sacando de sus casillas al presidente al que Esquerra lleva apoyando, haga lo que haga y pase lo que pase, siete años. Sánchez ni juró ni perjuró -está como para jurar, salvo que sea en arameo-. Pero sí patinó al emplear la palabra anécdota para describir la riada de agua fecal que le rodea.

Bueno, en la izquierda hay de todo, como se está viendo. Salvo que Cerdán y Ábalos se hayan vuelto de pronto 'fachosféricos'. La sangre no llegó al río con Rufián -nunca llega- porque luego se vieron a solas y reinó la paz entre ellos. Aunque fue Rufián quien alimentó las especulaciones sobre la capacidad de resistencia del presidente cuando les dijo a los periodistas que le había encontrado tocado y algo más.

Aprovechemos el tiempo que nos quede. Sánchez en riesgo de descomposición y los socios poniendo precio al salvamento. Por qué será, querido Gabriel, que nadie se cree que Esquerra vaya a mover un dedo para que Pedro Sánchez deje de ser presidente. Jure, perjure o ni jure ni perjure porque lo nuestro es durar.