Monólogo de Alsina: "Las encuestas de Tezanos y de Yolanda"

No siempre Feijóo y Sánchez están en desacuerdo; no siempre hay armonía en la gran familia progresista-separatista; y no siempre Tezanos hace encuestas sesgadas llevado de un activismo de partido insoportable.

En ocasiones, como ayer, Tezanos presenta encuestas pertinentes y con preguntas bien interesantes. Cómo ve la sociedad española la igualdad de hombres y mujeres, el estado de la cuestión respecto de oportunidades y dificultades. Lo que más han destacado todos los medios es que un 44% de los hombres piensa que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad de las mujeres que ahora se está discriminando a los hombres. ‘Se ha llegado tan lejos’, defina usted ‘lejos’, si aún estamos empezando. 44% de hombres piensan así. Dices: estos deben de ser los famosos amigos cuarentones del presidente de los que habló él mismo en este programa.

Bueno, pues no. Porque donde más éxito tiene esto de que ahora son los pobrecitos hombres los discriminados es en los encuestados de entre 16 y los 24 años, cielos. Claro que también podemos darle la vuelta a la conclusión. Si un 44% de hombres dicen que se ha ido demasiado lejos, vaya por dios, es que un 56% no lo dicen. Porque no lo creen. Y ahí los tramos de edad más convencidos de que no son los veinteañeros y los mayores de 65 años.

Hay cosas en las que hombres y mujeres están de acuerdo. Por ejemplo, que hablar de sentimientos es más común en las mujeres,ver pornografía es más común en los hombres y hablar de los deseos sexuales es tan común en las unas como en los otros. O por ejemplo, que la mayor desigualdad se produce en la conciliación entre trabajo fuera de casa y trabajo dentro, para desgracia de las mujeres, y en el salario que cobra fuera. Salario, promoción profesional y acceso a puestos directivos, todo está relacionado y en todo se percibe que la desigualdad es grande.

Pero también hay datos alentadores. El principal, que aunque las desigualdades nos siguen pareciendo grandes, en comparación con hace diez años son menores. Vamos mejorando. Que seis de cada diez mujeres dicen no haberse sentido discriminadas nunca por su condición de mujer en el trabajo. Aunque tres de cada diez sí han tenido que aguantar que un hombre les quisiera explicar algo dando por hecho que no lo entendían -ven, anda, ven que te lo explico despacito-.

Que un hombre se defina como feminista le parece perfecto al 76% de los hombres. Esto hace diez años seguro que no era así. Y hace cuarenta no se veía bien ni que se definiera feminista ni una mujer.

El otro día comentábamos aquí ese pasaje de un programa de televisión del año 78 en el que Mercedes Milá entrevista a Rafaela Aparicio y le pregunta si es feminista. Y Rafaela se revuelve: ¡por supuesto que no, qué voy a ser yo feminista si toda la vida he llevado la casa a la vez que trabajaba en el teatro y peleando para ser tratada igual que mis compañeros’. Y le dice Mercedes: ‘a ver si vas a ser feminista sin saberlo’. Responde Rafaela: ‘Ah, eso sí podría ser’.

Están los estudios sociológicos del CIS y están los estudios sociológicos de la vicepresidenta dos, que son más de andar por casa, digamos. Sostiene Yo Yolanda Díaz que el pueblo tiene claro que lo de Podemos la semana pasada, votando en contra de su decreto, es impresentable. Y lo sostiene porque así ha podido comprobarlo ella. Se lo contó ayer a Susanna Griso.

Supino. En altísimo grado. Entre las madres y los padres, supongo. Bueno, ¡y entre los críos! Para los oyentes recientemente incorporados a este programa, la expresión Yo Yolanda significa esto: un estilo declarativo ombliguista. Yo, mí, me, conmigo.

Le contó, además, la vicepresidenta a Susanna que ella es la vicepresidenta segunda, que ella, como tal, coordina a los ministros (Bolaños no es vicepresidente, se lo recuerdo), que ella es quien tiene diseñadas las políticas públicas de incrementos salariales y que ella irá al Vaticano de nuevo a ver al Papa.

¿Le hablará al Papa de la desigualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia? ¿Le afeará que siga tachando a las parejas homosexuales de pecadoras?

Dices: ¿le hablará al Papa de la desigualdad entre hombres y mujeres en la Iglesia? ¿Le reprochará la discriminación? ¿Le afeará que siga tachando a las parejas homosexuales de pecadoras, y que las bendiga como se bendice a un gran pecador? ¿Le afeará que combata el aborto, la transexualidad y la eutanasia? No. Hablarán de la acogida de inmigrantes que arriesgan sus vidas en el Mediterráneo.

La acogida no en el Vaticano, se entiende, sino en la Unión Europea. Incluida Cataluña, que ahí igual a quien tiene que levarse Díaz a ver al Papa es a Puigdemont, que es quien ha sido agraciado con un acuerdo fantasma con el gobierno de España para la delegación de las competencias migratorias. Es fantasma no porque no exista el acuerdo, sino porque no hay documento publicado que lo recoja.

Mañana se verán el fontanero jefe de Sánchez, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, para hablar no se sabe de qué. Un poco como siempre. Dice alguna crónica hoy que es para engrasar la relación.

Firmaron hace mes y medio lo que Cerdán llamó un pacto de legislatura y ya están metiéndolo en boxes. Se entiende que será mañana, entonces, cuando firmen un papel que concrete qué competencias migratorias, cuyo titular es hoy la administración central, ve bien el PSOE delegar a la administración autonómica.

Por más esfuerzos que hizo Iñigo Alfonso ayer en Radio Nacional no hubo manera de entender qué es lo que ha pactado el presidente con Puigdemont en esta materia (o yo no alcancé a entenderlo). Se remite Sánchez, con la misma convicción con que lo hace siempre, a lo que dice y no dice la Constitución Española.

Al margen de que el presidente también tenía clarísimo que la Constitución no permitía amnistías hasta que le convino tener clarísimo lo contrario, el asunto es que estando claro que la inmigración y el asilo son competencia del Estado, el PSOE le ha aceptado a Junts delegar competencias estatales. Si no fueran titularidad del Estado no estaríamos debatiendo sobre ello desde hace seis días, presidente.

Delegar competencias. Así lo llama Junts y así lo llamó la vicepresidenta uno, Montero. Luego en lugar de incomodarse tanto porque se le repregunte, quizá podría el presidente admitir que ni hay documento oficial de ese acuerdo ni él mismo sabe a qué le dio el visto bueno. Junts está en lo que está, claro, en colgarse medallas aprovechándose de la niebla en que ha elegido el PSOE y en regodearse en la imagen ésta de tener la legislatura agarrada por los… siete diputados.

Que el referéndum, dice ahora Turull, no vaya a creerse de verdad Sánchez que a ellos sólo les preocupa el IVA del aceite.

Colorín, colorado. Lenguaje de regodeo. Recuérdese que la competencia de convocar referendos también es del Estado pero el soberanismo pidió que se delegara la competencia al Parlamento de Cataluña. Si todo está inventado.