Monólogo de Alsina: "Júbilo en las calles por la amnistía"

Un día crees que vas a gobernar siempre y otro estás preguntándote por qué ya nadie te llama. Un día eres el jefe de gobierno socialista que arrasa en las elecciones generales, se merienda a la extrema izquierda y deja tiritando a la derecha y otro eres el ex jefe de gobierno que cayó por un caso de corrupción metiendo a su partido en una crisis que puede mandarlo a la oposición para un buen tiempo. En política, nada es seguro. Suceden cosas inesperadas que le arruinan los planes al más audaz de los gurúes y el más calculador de los gobernantes.

Costa hizo historia con su mayoría arrolladora

El domingo hay elecciones generales en Portugal. La legislatura ha durado sólo dos años. En enero de 2022, Antonio Costa fue la envidia de todos sus colegas europeos. Ganar con mayoría absoluta es cada vez más inusual en las naciones europeas. Sobre todo, habiendo gobernado los cuatro años anteriores. Costa hizo historia con su mayoría arrolladora.

No tenía rival. El hombre que había llegado al gobierno en 2015 perdiendo las elecciones pero pactando con los otros partidos de izquierda (y señalando el camino a sus correligionarios en España) tocaba la cima de su carrera y se prometía cuatro años de estabilidad absoluta para poder emprender cuantas reformas se propusiera. El pasado noviembre presentó su dimisión por un caso de corrupción en su gobierno.

El presidente de la República llamó a las urnas y las encuestas anticipan que el domingo quien ganará de largo las elecciones será la derecha. Allí se llama Partido Socialdemócrata, pero es el PP portugués. Las encuestas le están dando un 35-30, 32-28 sobre los socialistas, la más ajustada un 27-26 (Tezanos no se ha pronunciado).

Nuno Santos, candidato socialista, es también felipista

El candidato conservador, Luis Montenegro, no alcanzaría, aún ganando, escaños suficientes para ser investido. Hay una extrema derecha, Chega,que aspira a tener la llave. Pero hay un compromiso del candidato socialista, Nuno Santos: si él no puede formar gobierno, facilitará que lo haga la derecha para evitar que tenga que negociar nada con los ultras. No sé si les resulta familiar todo este debate portugués.

Hay un compromiso del candidato socialista, Nuno Santos: si él no puede formar gobierno, facilitará que lo haga la derecha para evitar que tenga que negociar nada con los ultras

‘No votaremos en contra si hay victoria de la derecha, que esperamos que no se produzca’. Yo te dejo gobernar en minoría si tú te comprometes a hacer lo mismo en caso de que sea yo quien tenga opciones. Y neutralizamos, así, el poder de los extremos que, siendo muy minoritarios, aspiran a decidir ellos el rumbo del país. Que es socialista Nuno Santos está fuera de duda. En esto, yo diría que es también felipista.

Aleluya, ha llegado la normalidad a Cataluña y al resto de España

Ya se nota, ya, la nueva etapa que se ha abierto en España. No sólo porque en las calles de Cataluña los vecinos vuelven a saludarse, a sonreírse, a fundirse -mientras compran el pan- en un abrazo (ansiando todos, como agua de mayo, que vuelva el molt amnistiable, añorado Puigdemont, ya casi soc aquí, ya casi), se nota que ha empezado una nueva etapa porque el gobierno central dialoga con el gobierno catalán -qué te digo dialoga, hasta negocia-; porque se abre a sentarse a una mesa con Esquerra Republicana na y a aprobar inversiones para Cataluña.

Es decir, todo lo que lleva sucediendo desde hace años, y años, y más años, pero que según el ministro Bolaños empieza ahora. Gracias a su prodigiosa ley de amnistía.

Por fin ha llegado la normalidad institucional. Nada que ver con lo que había hasta ahora, que era Pere Aragonés gobernando, Junts y Esquerra pactando enmiendas con el PSOE

Aleluya, ha llegado la normalidad a Cataluña y al resto de España. Se nota en que Pere Aragonés ya puede dar plantón al rey cuando acuda a algún acto en Barcelona, en que Esquerra y Junts ya pueden tener grupo parlamentario en el Parlament y en el Congreso de los Diputados, en que ya pueden negociar las leyes de tú a tú con el grupo socialista, en que tienen despacho, asesores y dietas de transporte.

Por fin ha llegado la normalidad institucional. Nada que ver con lo que había hasta ahora, que era Pere Aragonés gobernando, Junts y Esquerra pactando enmiendas con el PSOE, una mesa de diálogo entre gobiernos, dos mesas de diálogo entre partidos, y despacho, asesores y dietas de transporte.

Premio al mejor guión original para el esforzado equipo de realidad aumentada de la Moncloa

O sea que sí, ha cambiado todo de un día para otro porque hoy, por fin, España es normal. Premio al mejor guión original para el esforzado equipo de realidad aumentada del Palacio de la Moncloa. Aquí ya le pusieron la música para que abreviara y bajara del escenario para que pudiera continuar la gala.

Lo que ha cambiado es la redacción de la amnistía al gusto de Junts

En rigor, lo único que ha cambiado es, por enésima vez, la redacción de la amnistía al gusto de Junts y demostrando que es Junts quien le tiene tomada la medida al PSOE, no al revés.

En rigor, lo único que ha cambiado es que Puigdemont y el resto de autores de delitos antes, durante y después del procés tienen al alcance de la mano la impunidad por la que venían suspirando desde que fiscalía y policía judicial empezaron a hacer su trabajo.

Lo que ha cambiado es que Sánchez amarra los siete votos a los que ha fiado toda su vida política y que Junts enarbola la bandera de la continuación del procés

En rigor, lo que ha cambiado es que Puigdemont, legislador prime en la España de los koldos, puede hacer cálculos ya, calendario en mano, para ver cuándo retornaría a Girona (le gusta julio) a proclamarse vencedor de la operación ¿veis como España es represora?

En rigor, lo que ha cambiado es que Sánchez amarra los siete votos a los que ha fiado toda su vida política y que Junts enarbola la bandera de la continuación del procés.

Turull admitía que ahora van a por la autodeterminación

Mientras Bolaños se cubría ayer de autoelogios, Turull admitía que la amnistía ha sido más fácil y más rápida de lo que esperaban. Y que ahora van a por la autodeterminación.

Puigdemont ha anunciado que seguirán hablando con el gobierno español… sobre cómo llegar a la autodeterminación

El coautor de la ley de autoamnistía, inefable Puigdemont -hace nueve meses desahuciado y hoy rey del mambo- ha agradecido al PSOE que haya cambiado todo lo que él reclamaba cambiar -gracias por plegar-, ha celebrado que el Estado español se haya confesado represor -gracias, presidente, por brindarle esa perversa interpretación- y anunciado que, en efecto, ahora seguirán hablando con el gobierno español… sobre cómo llegar a la autodeterminación.

‘Tenemos todo el derecho’, dijo, ‘a continuar con el proceso de independencia’. En catalán, el procés. ‘Tenemos todo el derecho a continuar con el procés’. Sí se nota, sí, la nueva etapa que se ha abierto por fin en España.