Entre el TeoGate y el hermanísimo. Le estaba faltando al PP, en la pesada digestión de su gatillazo en Castilla y León y con la pugna interna sobre cómo hay que tratar a Vox, le estaba faltando al PP una de espías.

Más madera a la bronca interna entre Ayuso y Casado

Un buen relato de intriga, dosieres y munición para tumbar al compañero de partido, o compañera. Los hombres de Teo contratando detectives para hurgar en las actividades de la presidenta madrileña. Los hombres de la presidenta disparando contra Teo para neutralizar las noticias que puedan salir de chanchullos en el gobierno autonómico.

O sea, más madera a la bronca interna entre Ayuso y Casado. Pisando el acelerador la primera para que la hagan ya presidenta del PP madrileño y desbordado el segundo porque se le acumulan los problemas. La nueva serie que hoy estrena el PP podría llamarse ‘Buscando trapos sucios de Isabel’ pero acabará siendo conocida como ‘Carromero, agente secreto’.

Dos medios de información, El Mundo y El Confidencial, estrenaron anoche este serial. Sinopsis: una agencia de detectives, el grupo Mira, recibió una llamada en diciembre... Espera, vamos a ponerle el decorado sonoro adecuado para un relato tan sugestivo como éste.

Investigar las actividades del hermano de Ayuso

Una agencia de detectives de Madrid recibió en diciembre la llamada de una persona misteriosa que estaba interesada por cuánto le saldría contratar sus servicios para indagar en las actividades del hermano de la señora Díaz Ayuso. Papeles, interesaba conseguir papeles.

Extractos bancarios de la cuenta del hermano. Relaciones con empresarios afines que hubieran obtenido alguna adjudicación, algún contrato, del gobierno autonómico que preside su hermana.Cuando las mascarillas, que hubo empresas que recibieron contratos a toda prisa. ¿No era administrador de una de ellas un amigo de Tomás que vive en el mismo municipio donde veranea Isabel?

La agencia de detectives pregunta a su interlocutor misterioso quién quiere contratar un trabajito tan sensible como ése. Qué responde quien está al otro lado de la línea no se sabe, pero debió de dar pistas suficientes como para sospechar de alguien que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid. En concreto, en la Empresa Municipal de la Vivienda. Qué intrigante, eh.

Un ex ministro de Rajoy avisa a Ayuso

El caso es que la agencia declina el encargo pero uno de sus responsables, que conoce a una persona que fue ministro de Rajoy, le comenta esto que ha pasado. Y esa persona va con la noticia a Díaz Ayuso, que desde diciembre sabe, por tanto, que este episodio se ha producido.

Según El Mundo, el Ayuntamitento de Madrid, o sea, Almeida, hace unas pesquisas, cual Colombo, entre los funcionarios de la Empresa Municipal, no encuentra nada y ahí lo deja.

Ángel Carromero: Coordinador de Almeida y peón de Teo García Egea

Aquí hay que añadir ahora lo que cuenta El Confidencial. La sospecha sobre quién recurrió a los detectives recae, en efecto, en la sede del ayuntamiento, pero no en la empresa municipal de vivienda sino en el equipo mismo del alcalde Almedia (esto gana en emoción, no me lo niegue) y que a su vez está muy relacionada con el equipo de Teodoro García Egea.

Es el director general de Coordinación del equipo del alcalde, cargazo, de nombre Ángel Carromero, quien aparece señalado como urdidor de la operación ‘Hurguemos a ver qué hallamos’. Porque Carromero, aunque ejerce de coordinador de Almeida, es, a la vez, fontanero. Qué le parece este giro de guión. Ojo, fontanero político, es decir, peón de Teo.

Colofón castizo: la investigación no se contrata porque sale muy cara

Ya va completándose la trama, ¿ve? Fontaneros de Teodoro, como si fueran los hombres de Nixon, contratando detectives para encontrar trapos sucios de la familia Díaz Ayuso. Y colofón castizo: la investigación al final no se contrata porque sale muy cara y porque no se les ocurre de dónde sacar el dinero sin que se sepa quiénes son los que lo encargan. ‘Carromero, agente secreto’. El TeoGate.

Nos enteramos ahora porque en casa Ayuso han querido que se sepa. Ahora que Casado tiene un melón sin cerrar en Castilla y León y que Teodoro está más cuestionado que nunca

A ver, el runrún de que García Egea, léase Casado, en su afán por neutralizar a Ayuso estaba buscado algún chanchullo autonómico con el que poder no tanto desacreditarla en público como obligarla a rendirse en privado (o cedes o te hundo) corrió por el PP de Madrid a finales de año pasado con tanta intensidad que nos acabamos enterando todos.

Acuérdese que en este programa, en el mes de noviembre, Raúl del Pozo dijo que en Sol temían que Teodoro García Egea estuviera intentando colarle unas cremas en el bolso a Isabel.

Del runrún. De esto de ahora, los detectives y la sombra de Génova, nos enteramos ahora porque en casa Ayuso han querido que se sepa. Ahora, no antes. Ahora que Casado tiene un melón sin cerrar en Castilla y León y ahora que Teodoro está más cuestionado que nunca por el fiasco del adelanto electoral.

Génova prepara a toda prisa su réplica

La dirección nacional prepara a toda prisa su estrategia para dar la réplica. Ya hay signos de por dónde va. Se resume en el titulo que hoy lleva El Español: ‘Génova atribuye a Ayuso una campaña para tapar las presuntas comisiones de su hermano’.

Es ella quien se agarra a una falsedad, el espionaje, para desviar la atención sobre las actividades fraternales. Y para neutralizarlas, porque todo lo que pueda salir ahora será interpretado como un ataque del clan de Teodorico.

En la Puerta del Sol, cuartel general del ayusismo, han hecho sonar el cuerno para anunciar al mundo, y a Casado, que se acabó la tregua. Isabel I, a la conquista de Génova

Se promete un mes de marzo apasionante en las filas populares. En la Puerta del Sol, cuartel general del ayusismo, han hecho sonar el cuerno para anunciar al mundo, y a Casado, que se acabó la tregua. Isabel I, a la conquista de Génova.

La guerra en Ucrania puede ser inminente

La guerra en Ucrania, ayer no empezó. Pero nadie descarta que pueda empezar hoy. O mañana.

Puede ser inminente. Vuelve a cambiar el tono de los gobiernos de la OTAN, incluido el nuestro. Si en la mañana del martes recibían con satisfacción el anuncio de que Rusia empezaba a retirar tropas de la frontera con Ucrania, en la tarde del miércoles desmintieron que esa retirada se haya producido y sugirieron que Putin está jugando al despiste.

Dice que repliega las tropas (y las mueve, para que en las imágenes aéreas se vean explanadas abandonadas) pero hace lo contrario: enviar más soldados que refuercen lo que ya había. Reunidos ayer los ministros de Defensa de los países OTAN, y escuchada la información que aportó el estadounidense Austin, la conclusión a la que llegan es ésta que proclamó el secretario general de la Alianza, Stoltenberg.

No hay desescalada, no hay repliegue, lo que hay es más fuerza militar rusa en camino. Lejos de estar escampando la crisis, Putin maniobra buscando el efecto sorpresa

No hay desescalada, no hay repliegue, lo que hay es más fuerza militar rusa en camino. Y mayor amenaza, por tanto, para la integridad territorial de Ucrania. Al gobierno de los Estados Unidos se le ha reprochado ya que no acertó con la fecha de la agresión rusa, pero ayer debió de ser muy convincente (o les pareció muy convincente a los demás gobiernos OTAN) cuando sostuvo que lejos de estar escampando la crisis, Putin maniobra buscando el efecto sorpresa.

El embajador ruso en Madrid le ha dicho a Susanna Griso que todo esto son intoxicaciones americanas. Que no hay nada: ni refuerzo de las tropas ni planes para invadir Ucrania.

"Europa vive el momento más peligroso desde la guerra fría"

Para el gobierno ruso, aquí todo lo que pasa es que Ucrania amenaza a la población rusa del Donetsk y Luganks y que Occidente está empujando a Putin a iniciar la guerra. De manera que, sin ánimo de amargarle el desayuno en esta mañana del día siguiente al no comienzo de esa guerra en Europa, si usted pensaba que este enorme nubarrón lo íbamos dejando atrás, resígnese porque ha resultado ser una idea equivocada.

Hoy mismo ha convocado el presidente de la Unión Europea, Charles Michel, a los primeros ministros (incluido el nuestro, Sánchez, reacio a hablar en público de la crisis con Rusia, le incomoda el tema) para cambiar impresiones sobre el recalentamiento del conflicto. El comisario Borrell, que hace dos semanas proclamó que Europa vive el momento más peligroso desde la guerra fría, que lo que ocurra estos próximos días decidirá el curso de la Historia.