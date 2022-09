La reaparición de Tamara Falcó tras su ruptura con Íñigo Onieva: "Arrojo, categoría y clase"

Josemi Rodríguez Sieiro analiza en 'Más de uno' las primeras declaraciones de Tamara Falcó tras romper su compromiso con Íñigo Onieva al hacerse públicos los vídeos en los que se demuestran las infidelidades del empresario de la noche madrileña.

La marquesa de Griñón aprovechó su aparición pública para "dar las gracias a todo el mundo" que la ha apoyado y ha buscado información. Además, de a sus "amigos y familia" que la están acompañando durante estos duros momentos.

"Ha sido todo muy reciente, aún estoy en estado de shock, pero reconozco que estoy contenta de que haya salido todo ahora. Creo que al final, si todas estas noticias hubiesen salido, estando casada o con familia hubiese sido terrible. Yo decidí apostar por mi exnovio, hasta que realmente vi que era verdad", confesaba Falcó.

Tamara descarta la posibilidad de reconciliación

Además, Tamara ha asegurado ante la prensa: "El Íñigo con el que yo me prometí no tiene nada que ver con ese Íñigo. Yo siempre he creído que una relación tiene que tener como base la confianza, si a él le gustaba la noche yo no tenía ningún problema, pero con unos límites. Nunca pensé que estuviera abusando de mi confianza. Estaba muy enamorada". Por ello, asegura que no hay posibilidad de retorno con el empresario, e incluso ha bromeado con la posibilidad de que haya sido su madre, Isabel Preysler, la que ha filtrado los vídeos.

Por su parte, Josemi ha destacado el "arrojo, categoría y clase de Tamara", que, según recalca "se presentó sobria, muy bien, con un sastre pantalón, dentro de la tristeza que le ha producido esta noticia y sin dramatismo".

Él se ha visto marques ya y no ha sabido gestionarlo

Asimismo, Rodríguez Sieiro recuerda que "de casa hay que salir llorados", tal y como ha hecho la marquesa de Griñón. Y respecto a Onieva, dice: "Él se ha visto marques ya y no ha sabido gestionarlo".

Para la porquería de sortija que era

El colaborador de 'Más de uno' recalca que "los noviazgos están para romperse", porque al igual que ha comentado Tamara, "es mucho mejor romper un noviazgo que una vez casados". "Ella lo ha zanjado divinamente, esto se ha terminado y no hay vuelta atrás. En la vida hay que tener sobre todo dignidad, y hay cosas que no son perdonables. Para la porquería de sortija que era...", concluye Josemi.