Todo lo que pasó entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Estoy muy disgustado. Qué situación más difícil para una señora de 40 años"

Josemi Rodríguez Sieiro comenta en 'Más de uno' la difícil situación en la que se encuentra ahora Tamara Falcó (40 años) en cuanto a su relación con Íñigo Onieva (33 años). La relación entre la marquesa de Griñón y el empresario de la noche comenzó el 13 de septiembre de 2020 y todo parecía perfecto a pesar de la diferencia de edad y de estilos de vida, ya que ambos cedían en la relación, ella le acompañaba de fiesta y él los domingos a misa.

La noticia más esperada por todos sus amigos y seguidores llegó el pasado 22 de septiembre, cuando Tamara subió una foto dándose un beso con Onieva con un anillo, según Josemi, de 18.000 euros, anunciando su compromiso acompañado de un texto en el que dejaba ver la felicidad y no enamorada que estaba de él.

"Soy muy feliz, en eso se resume… Antes de conocerte me sentía completa y contenta pero fue cruzarnos y que mi vida diera un giro a mejor, totalmente inesperado", decía la marquesa en su mensaje de Instagram. "Gracias por proponerme ser tu compañera de por vida. Me siento la mujer más afortunada del planeta y el sí que te di te lo repito y te lo dejo por escrito para que no se te olvide jamás", añadía.

Tamara Falcó anunciando su compromiso con Iñigo Onieva | Tamara Falcó

El vídeo de la infidelidad

Sin embargo, tan solo unas horas después de anunciarse el compromiso la relación dio un giro de 360 grados con la publicación de un vídeo en el que se podía ver cómo Onieva se besaba con otra mujer el pasado mes de agosto en el Burning Man, un festival que se celebra todos los veranos en Estados Unidos.

Tras haberse hecho público este vídeo los rumores de ruptura no han hecho más que incrementarse. De hecho, la marquesa ha borrado la publicación en la que anunciaban su compromiso y se han dejado de seguir en las redes sociales.

Por su parte, en un principio Onieva aseguró que esas imágenes correspondían al verano de 2019, cuando todavía no estaba con Tamara. Sin embargo, tras haberse demostrado que efectivamente eran de este verano, Onieva ha terminado por reconocer los hechos y ha pedido públicamente perdón a su pareja.

Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida

"En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad", explica en su mensaje.

Mensaje de perdón de Iñigo Onieva a Tamara Falcó | Iñigo Onieva

Estoy muy disgustado con lo de Tamara

Josemi Rodríguez Sieiro asegura sentirse "disgustado con lo de Tamara, la verdad, muy disgustado". "Qué situación tan difícil, una señora de 40 años, ¿qué hace ahora, le dice que no?", se pregunta.

Además, confiesa que algunos miembros de la familia de él le han escrito para que lo defienda en la radio, algo que se niega a hacer. Asimismo, Josemi afirma que preguntando entre las chicas de la redacción de Onda Cero ha obtenido una respuesta unánime: "Todas me han dicho... lo dejaba ipso facto y no volvería con él".