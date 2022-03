Tamara Falcó se queda "en shock" tras enfadar al Papa Francisco

LEER MÁS Así será el espectacular cumpleaños de Tamara Falcó

Tamara Falcó ha confesado en 'El Hormiguero 3.0' qué es lo que hizo durante su visita al Papa Francisco que hizo enfadar "un poquito" al pontífice.

Falcó ha explicado que, con mucha ilusión, había acudido a la visita al Papa con un regalo para él: la Virgen de la Alegría. Sin embargo, asegura que se quedó "en shock" al ver que había realizado un gesto que molestó a Francisco I.

"Estas cosas solo me pasan a mí", reconoce la colaboradora. Y relata qué es lo que hizo para enfadarlo: "Cuando me tocaba saludarle, me arrodillé y, claro, él vio a la Virgen arrodillarse", por lo que le hizo un gesto para que se pudiese de pie inmediatamente.

Me quedé un poco en shock, no me lo imaginaba enfadado

Y continúa relatando: "De repente veo al Papa enfadado, y pienso: qué estoy haciendo", sostiene. Tras este desafortunado incidente, Tamara le explicó que la Virgen era un regalo para él y se lo agradeció con mucho cariño.

Sin embargo, Tamara Falcó sostiene: "me quedé un poco en shock, no me lo imaginaba enfadado".