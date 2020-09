Josemi: "Yo no me he maquillado en mi vida, tengo un color buenísimo"

la vida de josemi

Josemi Rodríguez Sieiro nos cuenta en Más de uno que empieza hoy a trabajar en la televisión y confiesa sentirse tranquilísimo. "Si no les gusto, me largan y si no me gusta a mí, me largo yo", dice. También confirma que no le van a maquillar para aparecer en televisión y asegura que a él no le hace falta, porque tiene "un color buenísimo". Por otro lado, recuerda que estuvo en un colegio internado donde no les dejaban ducharse todos los días.