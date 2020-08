la vida de josemi

Josemi Rodríguez- Sieiro nos cuenta en Más de uno su primer recuerdo de la infancia, "fue con cinco años cuando nació mi hermano, no me dejaban ir a verlo al hospital". Además, nos habla de las bodas de hoy en día tras recibir en directo una invitación. Nos comenta que lo de la mesa de presidencia del convite con los novios y los padres es un error y nos confiesa: "no voy a bodas que te envían el número de cuenta".