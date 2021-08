Josemi, sobre Esther Doña y el juez Pedraz: "Se les ha visto besándose como si no hubiera un apartamento"

Josemi Rodríguez Sieiro analiza en Más de uno las últimas las revistas del corazón. Destaca el romance entre Esther Doña y el juez Pedraz, "se les ha visto besándose como si no hubiera un mañana, como si no hubiera un apartamento", dice.

Además, Josemi critica los looks de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, "¿no hay otra manera de vestir a estas niñas?", pregunta porque considera que son "de señora mayor" y añade "no me gusta nada".

Asimismo, censura la cantidad de retoques que hacen las revistas, "menudo Photoshop le han hecho a Norma Duval", declara y explica que "parecen muñeconas". Al igual que le han hecho a Sandra Golpe.

Por otro lado, el colaborador asegura que "no hay una colección de bikinis más fea que la que lleva Isa Pantoja", "es un horror el reportaje", espeta. En cuanto a su madre, Josemi recuerda que "ha triunfado en el Puerto de Santa María" y alega que "tiene una puesta en escena increíble".