La ínsula: ¿Tiene realmente el mitin la utilidad que los partidos le presuponen?

Los ex políticos Eduardo Madina y Borja Sémper reflexionan en La ínsula de Más de uno sobre la utilidad de los mítines, tras el inicio de la campaña electoral en Cataluña. Además, opinan sobre la abstención de Vox en la votación de la convalidación del decreto ley de gestión de los fondos europeos.

Eduardo Madina cree que "un mitin para un partido es como una misa para un católico". Opina que en un mitin se aplaude cualquier cosa y aunque hay mítines de mayor y menor calidad, "es el peor momento del mundo para una campaña electoral por las circunstancias de esta pandemia".

En cuanto a la abstención de Vox, Edu Madina reconoce su sorpresa y asegura que "no entiendo muy bien la posición de voto del PP y Ciudadanos, no tengo muy claro por qué el Gobierno va al Congreso sin tener atada una votación que probablemente es la más importante del año...".

Por su parte, Borja Sémper opina que "el mitin es una parte de la liturgia partidista que tenía cierto sentido en un momento determinado". Dice que hoy es más evidente que antes que es raro que alguien se acerque a un mitin por curiosidad y confiesa que al final de su etapa política le daba cierto pudor hacer un mitin.

En cuanto a la abstención de Vox en la votación de la convalidación del decreto ley de gestión de los fondos europeos, Borja dice que "he decidido quedarme en el mundo de la fascinación, no del cabreo o la sorpresa" y se pregunta qué pasa con los grandes partidos que no se ponen de acuerdo en asuntos relevantes.