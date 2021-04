La ínsula: ¿Cómo se producen los linchamientos nacionalistas?

Durante esta semana, el escritor Javier Cercas ha sido objeto de una campaña de odio en redes sociales por, entre otras cosas, defender en una entrevista de TV3 que el Rey Juan Carlos "no organizó el golpe de estado del 23F, sino que lo paró". Cercas estuvo en Más de uno explicando el bulo intimidatorio que estaba sufriendo, campaña propia del ambiente guerracivilista que se vive en Cataluña: "Se pretende que yo me calle o me vaya; y ni me voy a callar, ni me voy a ir”.

Borja Sémper y Eduardo Madina comentan la gravedad de este tema, situación que les recuerda a "tiempos pasados sufridos en el País Vasco", su lugar de origen. Madina explica cómo se produce el linchamiento: "Son grupos de personas con un dogma, que definen lo que somos y si te sales de sus reglas y códigos, te señalan" y recomienda huir del dogma. Sémper asocia estos hechos con la identificación de los ciudadanos en función de la pureza: "Hay un poder establecido que identifica cuáles son las ideas aceptables en el espacio público y el que no pasa por ese aro, es un impuro que debe ser anulado".

Los dos coinciden en la necesidad de que quienes sufren ese acoso, no se callen y "se revuelvan en ese acoso", dice Sémper. Así, con valentía, gente como Cercas puede servir de ejemplo para quienes por hartazgo o por miedo deciden "borrarse en el lugar en el que viven o irse a otro lugar".

Sémper insiste en que, aunque el tema del independentismo no está tan presente en el ámbito político, sí persiste en la sociedad catalana y afecta a la convivencia y libertad de quienes viven allí. Madina añade: "No me sentiría cómodo en una sociedad donde todos pensasen igual que yo" y explica que, para mantener vivos los principios e ideales se requiere un ambiente cívico y plural donde conviva gente con otros ideales.