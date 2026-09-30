EL FARO ECONÓMICO' DE JOSÉ CARLOS DÍEZ, OFRECIDO POR SECTOR BANCARIO

La inflación se dispara al 5% y el bolsillo ya nota el golpe: "Les está afectando negativamente"

José Carlos Díez reflexiona en 'El Faro Económico' sobre las consecuencias directas de la guerra en Irán en nuestro país, que ha disparado la inflación hasta el 5%, mientras los salarios solo suben un 3%.

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Madrid |

Imagen de archivo de surtidores de combustible en una gasolinera.
Foto: EFE

La guerra en Irán continúa y el encarecimiento de la energía está aumentando cada vez más la presión sobre la economía de España. Tal y como explica José Carlos Díez en 'El Faro Económico' de Más de uno, la inflación en nuestro país se ha disparado hasta el 5%, mientras que los salarios suben, pero no llegan a ese nivel, se quedan en el 3%, una diferencia que ya se empieza a notar en el consumo y en el empleo: "Ya les está afectando negativamente".

"El problema es que las empresas no se quedan con ese dinero, sino que va a los países donde importamos el gas y el petróleo. Estados Unidos, Rusia, Argelia y Oriente Medio, principalmente", explica.

Ante esta situación, el experto asegura que el Gobierno prevé prorrogar las rebajas fiscales aplicadas a la gasolina y la electricidad, y explica que estas medidas están bien porque contribuyen a contener la inflación, pero afirma la necesidad de extender este apoyo a otros sectores afectados por el encarecimiento energético: "Principalmente, al sector agroindustrial".

El economista también ve "deseable" que Bruselas "baje el coste de emisión de dióxido de carbono para limitar el impacto sobre la inflación", y que el conjunto de las administraciones públicas —comunidades y ayuntamientos— también controlen en común el gasto. "Pero estando en precampaña, esto va a ser más complicado", asegura.

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