J.J. Vaquero se confiesa en Más de uno: "Mi mujer se durmió en uno de mis monólogos"

LA VIDA DEL CÓMICO

"Mi mujer se ha dormido", dijo J.J.Vaquero durante una actuación. "Estaba haciendo mi monólogo y nadie me prestaba atención. Busqué entre el público a mi mujer para dirigirme a alguien que me hiciera caso. Y estaba dormida, cuando se despertó no sabía ni donde estaba. Después de decir que se había dormido mi mujer, todo el mundo me prestó atención", nos cuenta el cómico.

J.J. Vaquero y Jesús Manzano (que no sólo es cómico, también es arquitecto técnico) han escrito conjuntamente con los cómicos Alex Clavero y Dani Fontecha: 'Monólogos 3.0' que recoge los mejores monólogos que han hecho. Todos los beneficios del libro están destinados a una causa benéfica. J J Vaquero y Jesús Manzano nos cuentan anécdotas inverosímiles de sus bolos.

EL OYENTE MÁS FIEL DE ONDA CERO

Onda Cero cumplió 29 años recientemente. De entre todas las felicitaciones destacadas, la más efusiva ha sido la de Ricardo Mastuerzo, que asegura haber convivido con el sonido de Onda Cero desde su nacimiento.

"Desde el primer día hasta ahora mismo, que estoy con usted. Aquel 26 de noviembre de 1990, me enganché con el primer programa y luego con el siguiente y el siguiente... y se me hizo de noche. No fui ni a dar la clase. Ni la del día siguiente. Perdí el trabajo y todo. Con la oposición recién sacada", confiesa Mastuerzo. Un escalofriante relato de alguien que literalmente no ha podido separarse de la radio desde hace 29 años. "No duermo porque me da miedo perderme la repetición de El transistor", asegura.

CENAS DE EMPRESA

"Alsina imitando a Félix Rodríguez de la Fuente dice...", ha escrito el guionista. Las cenas de empresa pueden ser dignas de documental. Ofrecemos a nuestros oyentes un documento, grabado con micrófono oculto en el restaurante Casa Paquillo... Hemos asistido a una de estas cenas de empresa que ya se están celebrando por todo nuestro país. Y no cabe duda, los oficinistas Sara Escudero, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Leo Harlem y Jesús Manzano pueden ser verdaderos animales.