Homenaje a Tip en el centenario de su nacimiento: "Era uno de los humoristas más inteligentes que he visto"

La Comunidad Valenciana rinde homenaje a Tip, mítico humorista que este 22 de julio cumpliría cien años. Por ello, en Más de uno nos sumamos a este reconocimiento en una hora en la que conocemos más de cerca la figura de Luis Sánchez Polack. Para ello, hablamos con el president de la Generalitat Valenciana, que le define como uno de los humoristas "más inteligentes" que ha visto en su vida: "Es la persona que mejor ha sabido aplicar su inteligencia emocional para hacernos reír".

"Siempre tuve la sensación de que parte de su éxito era la espontaneidad que tenía. Esa habilidad de sacarnos la risa con algo muy surrealista, con algo que no esperabas. Eso ha sido una característica que le definía", señala Juanfran Pérez Llorca, que recuerda su mítica frase sobre el Gobierno y reflexiona sobre el humor que se hace en la actualidad y el que se hacía en la época de Tip: "Hay que valorar la intencionalidad que tienen los humoristas, no pretenden dañar a nadie. La sociedad se encuentra muy polarizada y esto hace que a veces las cosas que sean muy complejas. Yo siempre pongo el ejemplo de Tip y Col, que tenían una ideología diferente, pero cuando se ponían a hacer humor no se diferenciaba nada, ponían en valor las cosas que nos unen. En eso fueron ejemplares y ahora se necesitaría".

Además, Pérez Llorca destaca que Tip hacía "humor para todos los españoles" y rescataba la "peculiaridad" de los valencianos al ser "socarrones". "Sí que fue profeta en su tierra y en toda España. Siempre fue una persona que tuvo la simpatía de todos. Es uno de los grandes valencianos ilustres que hemos tenido", sostiene el president, que añade que es un ejemplo que deben conocer las nuevas generaciones, especialmente en un tiempo como el de la Transición, en el que "había personas que sabían abstraerse de los problemas y darnos esas horas de alegría y de risa".

Juanfran Pérez Llorca, president de la Comunidad Valenciana. | Onda Cero

Del sobrino nieto de Tip a la coordinadora de Protagonistas

En Más de uno localizamos a gente que conoció muy de cerca a Tip. Luis Sánchez Polack, su sobrino nieto, también nos atiende y cuenta que conocer a Tip era "un shock en sí mismo": "Tenía una presencia arrolladora, de esas personas que, como se dice hoy, tienen aura. Era así 24/7, también sabía estar callado, aunque no lo parezca, pero era un tipo reservado para sus cosas. Como todo el mundo, sufría y tenía genio, un mal genio".

Por otro lado, Pilar, la coordinadora de Protagonista, rememora una anécdota de la época: "No existían móviles y yo tenía un pacto con su mujer Amparo, que era que, cuando le teníamos que contar alguna cosa, quitaba el sonido del teléfono para que no se despertara, porque odiaba madrugar. En cierta ocasión, sonó el teléfono en la habitación y, menos guapa, me llamó de todo. Era un personaje. Otra vez, teníamos una cena y se me presentó con la caja de bombones más grande que he visto en mi vida y una lata de sardinas".