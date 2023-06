Xavier García Albiol: "El procés como tal ya no existe"

El próximo alcalde de Badalona del PP, Xavier García Albiol, consiguió en las elecciones municipales del 28 de mayo 18 concejales. Ese resultado le permite gobernar y explica en Más de uno cómo se podría traslada en las elecciones generales el resultado electoral en Badalona al resto de Cataluña.

"Lo primero que tenemos que tener claro es que el PP hasta las elecciones de este domingo, su implantación territorial era mínima". Dice que con los resultados que ha obtenido el PP en las municipales, que han pasado de 60 concejales a 195, les permite poder trasladar su proyecto al terriorio y construir una alternativa a los gobiernos socialistas e independentistas en Cataluña.

Lo único que quiere Feijóo es que Cataluña vuelva a ser un referente en el conjunto de España

Dice que Feijóo está planteando que "la única manera de conseguir la estabilidad en Cataluña desde el punto de vista económico y social es a través del proyecto de Núñez Feijóo". "Núñez Feijóo no viene a excitar a nadie ni con ganas de revancha, lo único que quiere es que Cataluña vuelva a ser un referente en el conjunto de España y a nivel internacional", comenta.

Piensa que si un gobierno del PP puede devolver el prestigio a Cataluña, pueden convencer a una parte del electorado.

El procés como tal ya no existe, pero eso no quiere decir que una parte de la población no sea independentista

En cuanto a si deberían hacer referencia al procés en campaña electoral, Albiol afirma que "el procés como tal ya no existe, pero eso no quiere decir que una parte de la población no sea independentista".

Albiol cree que se tiene que recuperar el sentimiento de pertenencia de España en Cataluña. "Hay que normalizar la presencia de lo que significa España en el día a día de los catalanes; si hacemos un trabajo inteligente podemos conseguir que el PP consiga una representación en Cataluña muy acorde al resto de España.