Unai Sordo: "Creo que el desacuerdo con la CEOE no tiene por qué contaminar las negociaciones que tenemos por delante"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, asegura en Más de uno que esperaban que la negociación terminara, además de con la subida del salario mínimo desde ahora con un compromiso y una cuantía ya pactada para el mes de enero del 2022. "Yo creo que es la pieza que hemos cobrado en este acuerdo, por hablar en estos términos, porque en un primer momento el planteamiento del Gobierno era cerrar una subida para este 2021, o por decirlo más exactamente, para cuatro meses del 2021. Y una referencia más o menos genérica a que al final de la legislatura pues se alcanzaría ese 60% de la media salarial que recoge el acuerdo de Gobierno y todo este tipo de cosas que ya le hemos oído varias veces al propio presidente del Gobiero" afirma.

Unai asegura que ellos querían cerrar una subida del salario mínimo en el 2021, que había que ratificar el compromiso del 60% al final de la legislatura, pero que necesariamente había que situar que en el año 2022 también habría una subida del SMI y hacer una referencia a cómo se va a producir esa subida.

La patronal no está en este acuerdo

El Gobierno y sindicatos aprobaron ayer la subida del salario mínimo interprofesional en 15 euros mensuales. Esta medida, de carácter retroactivo que se aplicará desde el 1 de septiembre, no cuenta con el apoyo de la patronal, que prefiere esperar a la recuperación completa de la economía tras la crisis derivada de la pandemia.

"A mi la posición del CEOE en esta negociación no me parece muy de recibo" afirma Sordo. "Yo creo que un país que ha metido miles de euros para salvar empleos y empresas con los ERTE y que va a canalizar ayudas europeas del entorno de 70 mil millones de euros, ante esa barbaridad de dinero público que está sosteniendo y ha sostenido en la pandemia el tejido productivo español, se niegue a una subida, fuera de 15 , 20 o 25 euros en el SMI. Dicho esto yo creo que este desacuerdo no tiene por qué contaminar las negociaciones que tenemos por delante. En la pandemia CEOE ha sido bastante corresponsable a través de estos acuerdos y yo creo que hay que ponerlo en valor. Y creo que las negociaciones que tenemos por delante son de tanta importancia que no sería de recibo una pataleta por este desacuerdo en el SMI y honestamente creo que no van a condicionar en demasía esas negociaciones. Lo que pasa es que esas negociaciones van a ser complejas porque las posiciones son bastante divergentes" asegura..

Antonio Garamendi reconocía en Más de uno que las posiciones de la CEOE acostumbran a estar más cerca de las posiciones de la vicepresidenta Calviño. "Yo como máximo responsable de un sindicato, de la principal organización sindical de España, creo que no es una aproximación idónea. Nosotros tenemos que negociar con un Gobierno, y nosotros negociamos con el Ministerio de Trabajo en las competencias de trabajo, con el Ministerio de Seguridad Social en las competencias de Seguridad Social. Y nosotros lógicamente lo que exigimos es que el planteamiento que hace la otra parte, en este caso el Gobierno, sea un planteamiento consensuado, lógicamente dentro del Gobierno. Y a nosotros lo que nos interesa es saber y tener fiabilidad de que negociamos con el Gobierno. Hasta ahora esto ha sido así, y eso es lo que nos interesa" nos dice en Más de Uno.