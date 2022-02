Sergio Sayas: "Es absolutamente falso que tenga un acuerdo ni con PP ni con Vox"

El presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, activó el viernes el procedimiento de expulsión de sus diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero después del desacato a la disciplina de voto en la convalidación de la reforma laboral.

Sergio Sayas, diputado de UPN, anuncia que acudirán al comité de garantías del partido y en caso de no compartir su decisión, está la vía de los tribunales de Justicia: "No se nos puede expulsar porque no hay ningún aval estatutario ni legal", sostiene. Así mismo, declara que "es absolutamente falso que tenga un acuerdo ni con PP ni con Vox. El voto fue independiente entre mi compañero Carlos García Adanero y yo".

La dirección de UPN no les comunicó su acuerdo con el Gobierno

Sayas explica que la comunicación con el presidente del UPN, Javier Esparza, "ha sido fluida" durante el último mes, pero mantiene que en ningún momento estuvo al corriente de los términos de la negociación. "Se nos pidió un voto simplemente porque nos lo pedía un presidente", dice y alude a la falta de la explicación del acuerdo con el Gobierno.

Desde la mañana del jueves los dos diputados de UPN pensaban que recibirían una llamada de la dirección de su partido para explicarles el acuerdo. "Teníamos prácticamente decidido el no, pero con la esperanza de que una llamada explicativa nos pudiese convencer", insiste Sayas.

"No hay mayor acto de transfuguismo que hacer lo contrario de lo que quieren los votantes"

Después de rechazar la reforma laboral del Gobierno, Sayas sostiene que su desacato a la disciplina de voto no es un acto de transfuguismo. "No hay mayor acto de transfuguismo que hacer lo contrario de lo que quieren los votantes", se disculpa mientras explica que cumplieron todas las líneas del estatuto del partido.

Además, defiende que en la votación se decidían más cosas además de la reforma laboral. "No se puede hacer un proyecto de país que sea bueno para España con los socios de Sánchez", dice Sayas sobre su negativa a ser "cómplice" con el Gobierno y sus socios independentistas.