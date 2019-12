Javier Fernández: "No te retiras del deporte jamás. Solo dejas de competir"

PRESENTA 'REVOLUTION ON ICE'

El patinador Javier Fernández presenta en Más de uno el espectáculo 'Revolution on ice', porque según asegura, no se ha retirado del deporte, tan solo ha dejado de competir, pero "no ha colgado los patines". Además, recuerda sus inicios en la profesión, cuando le dijo a sus padres que quería empezar a patinar. Por otro lado, explica que "los sueños solo son imposibles si no se trabajan".