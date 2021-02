Quiénes somos: Así ha vivido Ricardo la pandemia desde Vanuatu, una isla de Oceanía

Desde Más de uno queremos conocer lo que piensan y cómo están viviendo la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia coronavirus, las personas que conectáis a diario con nosotros para informaros y entreteneros. Hoy hablamos con Ricardo Domínguez, un oyente que nos escucha desde la isla de Vanuatu, en Oceanía, donde apenas ha llegado el coronavirus.

Ricardo nos cuenta que trabaja para la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), coordinando un proyecto de adaptación al cambio climático, y que lleva año y medio viviendo en Vanuatu. Explica que allí no ha llegado apenas el coronavirus y que las fronteras están cerradas desde el 24 de marzo del año pasado. "Solo ha habido un caso y la persona lleva aislada desde entonces", asegura, añadiendo que allí no usan la mascarilla.

A pesar de no haber vivido la pandemia como tal, detalla que, durante estos meses, lo que sí han sufrido en el país es un ciclón tropical, que supuso un gran problema de abastecimiento para el país insular, ya que "dejaron de venir barcos". Por otra parte, señala que durante las últimas semanas han tenido lugar varios terremotos de fuerza 7.

Asimismo, declara que siguen celebrando los cumpleaños y que en la isla hay una gran comunidad hispanohablante. "Somos 10 españoles, incluidos dos niños. Trabajamos casi todos para proyectos de cooperación al desarrollo, destinados especialmente a las comunidades indígenas", explica. Cuenta que, aunque la vida es bastante normal, echan de menos España, sobre todo ahora que no pueden salir del país y que te arriesgas a tener que hacer cuarentena a la vuelta. Además, confiesa que aún no han llegado las vacunas al país y que aún no saben si llegarán porque es muy difícil transportarlas y mantenerlas en condiciones adecuadas.

Sobre su pasión por la radio, asegura que las cosas han cambiado mucho desde sus primeros trabajos, hace 35 años, porque ahora podemos oir la radio, hablar con vosotros ver la televisión, etc. Señala que nos sigue desde hace años y que su programa favorito es La Cultureta. "Me gusta tanto el de por la mañana como el nocturno", concluye.