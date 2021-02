Quiénes somos: La desesperación de Francisco, trabajador de una funeraria, con los que no se creen el covid

Desde Más de uno queremos conocer lo que piensan y cómo están viviendo la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia coronavirus, las personas que conectáis a diario con nosotros para informaros y entreteneros. Hoy hablamos con Francisco, un oyente de Málaga para conocer su historia.

Francisco es uno de nuestros oyentes, nos escucha desde Málaga. Tiene 44 años, vive allí con su mujer y sus dos hijos (Alejandro e Irene), de 12 y 8 años, y es una de esas personas que, por su profesión, tiene que lidiar día tras día con la consecuencia más terrible de la pandemia que estamos sufriendo. Francisco trabaja en una funeraria y reconoce que estas últimas semanas están siendo especialmente duras.

"Estamos en la peor ola"

Nos cuenta que la situación de la pandemia le ha hecho ver la vida de otra manera. "No sabes la cantidad de gente que se está muriendo, lo notamos desde el primer minuto", explica, y añade que estamos ahora mismo en "la peor ola". Además, muestra su desesperación con los negacionistas, pues dice que todavía hay gente que les pregunta si de verdad mueren tantas personas por el coronavirus. "Me dan ganas de echarme a llorar, mientras la gente no se lo crea no vamos a poder arreglarlo", señala.

Asimismo, explica que la situación en los hospitales está completamente desbordada. "Si hay gente que a día de hoy aún no se lo cree, que se venga un día conmigo o a Urgencias en el hospital", relata. También dice que allí la gente está desencajada y que "faltan muchas manos". "Los coches fúnebres hacemos cola en los mortuorios", revela.

Por otra parte, explica que pasó el Covid hace unas semanas, aunque para él fue como un resfriado. Declara que, a pesar de estar aislado y triste en una habitación, ha sido como un "descansito" entre tanto trabajo y que le ha servido para reengancharse a la lectura y oír más la radio. "Me la pongo por la mañana y me acompaña mucho", concluye.