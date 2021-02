¿Podría Puigdemont dejar de tener inmunidad europea y ser juzgado en España?

¿Se levantará la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí? Adrián Vázquez Lázara, presidente del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, nos explica el proceso para levantar la inmunidad de estos eurodiputados. El ponente que ha elaborado el informe sobre esta petición es el diputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki, y es favorable al levantamiento según la información publicada en prensa hasta ahora -porque se considera que no se les juzga por nada que afecte a su condición de europarlamentarios, sino por hechos ocurridos anteriormente-. Ahora toca a esta Comisión votar si se continua con el proceso del levantamiento de la inmunidad.

No obstante, Vázquez no confirma ni desmiente nada sobre el informe: "Puede pedir el levantamiento, puede no pedirlo o puede pedirlo parcialmente". "Estamos en la recta final de la petición del levantamiento de inmunidad de estos eurodiputados. Espero que pese a las dificultades que tenemos con el voto secreto, podamos tener los resultados a última hora del martes o a primera hora del miércoles. Una vez votado en este comité irá al pleno del Parlamento", nos asegura el eurodiputado. La última palabra será del pleno del Parlamento Europeo, que votará si se levanta o no la inmunidad de los eurodiputados. Vázquez asegura que el Parlamento no suele llevar la contraria al Comité de Asuntos Jurídicos.

¿Influyen las declaraciones de Iglesias en el debate?

El vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias comparó a Carles Puigdemont con los exiliados de la Segunda República española. "Las declaraciones de Iglesias pueden influir, pero no mucho. Todos saben que viene de un partido populista de extrema izquierda. Aquí no hay muchos diputados de esa ideología. Todas las semanas compañeros del partido liberal me preguntan por estas declaraciones, cuando las reuniones deberíamos utilizarlas para lo importante, para sacar leyes que mejoran la vida de los ciudadanos", explica Vázquez, que lamenta, estar "constantemente explicando lo que pasa en nuestro país y eso nos hace la tarea muy complicada".