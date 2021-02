Vicente Vallés desmonta los sueños del ‘fugado Puigdemont'

Uno de los grandes derrotados de la noche electoral en Cataluña fue el partido del ex presidente Carles Puigdemont, JxCat, que quedó por debajo de Esquerra Republicana en su intento por liderar la mayoría independentista en Cataluña. La candidata de Junts, Laura Borràs, ha perdido el liderazgo del secesionismo catalán que habían mantenido en las anteriores elecciones, donde se impusieron a los republicanos por 34 a 32 escaños y con un 1,5% más de votos. El partido se ha aferrado a la mayoría independentista, que no habían obtenido hasta ahora, para tapar esta dura derrota.

Puigdemont, que siguió la jornada electoral conectado con sus compañeros a través de una pantalla desde su mansión de Waterloo, en Bélgica, se marchó hace ya tres años, huyendo de la justicia y, desde entonces, no ha regresado a nuestro país, a pesar de haber intentado concurrir en las listas electorales. Por ello, mismo el presentador de los informativos de Antena 3, Vicente Vallés, ha repasado su trayectoria desde que abandonó el país, dejando atrás una lista de sueños incumplidos.

Los sueños incumplidos de Puigdemont

Vicente Vallés ha señalado este lunes, tras la derrota de Junts en las elecciones catalanas, que no ha sido el mejor día para "el fugado Puigdemont". "Su sueño, cuando huyó fue el de volver para recuperar la presidencia de la Generalitat", ha destacado, aunque también ha explicado que ya han pasado tres años y "eso no ha ocurrido todavía". Lo peor para él, dice Vallés, "es que ahora ni siquiera su partido, que le guardaba el sitio, ha sido el más votado entre los independentistas". Además, también ha destacado que en su discurso de anoche no existió la autocrítica, sino que se habló de independentismo en términos generales.