¿Puede provocar el conflicto entre EEUU e Irán una crisis global?

Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), habla en 'Más de uno' sobre la capacidad nuclear de Irán. "Tenemos un organismo internacional que establece quiénes tienen o no. Irán forma parte del tratado de no proliferación y los inspectores de ese organismo certifican que hasta ahora no ha alcanzado capacidad nuclear y que no hay indicios que lleve a cabo un programa nuclear de esa naturaleza", subraya, a lo que añade que eso no significa que no haya "sospechas".

El experto considera que se ha entrado en el conflicto por Donald Trump y la idea de "hace años" de Netanyahu, según la cual "Irán está a semanas o meses de adquirir capacidad nuclear". "Irán pretende ser reconocido como interlocutor válido y está en el punto de mira de Israel y del propio Estados Unidos, que busca provocar el colapso del régimen y no solo destruir un programa nuclear como el que se está hablando", ha dicho Núñez Villaverde.

Efectos a nivel mundial del conflicto EEUU-Irán

Además, el codirector del IECAH ha comentado los posibles efectos del conflicto, que amenaza con una crisis global. "Esto ha hecho que Irán se plantee seriamente salir del tratado de no proliferación de armas nucleares. Nos quedaremos sin ojos ni oídos sobre lo que hace", insiste Núñez Villaverde, que lamenta la probabilidad del cierre del estrecho de Ormuz, lo que provocaría "una crisis mundial".

Por último, recuerda el conflicto en Irak. "Lo de Irak no sirvió para enderezar el rumbo de Irak, tampoco servirá lo de ahora".