El presidente del BBVA admite que "la expectativa de la segunda OPA pudo haber afectado" al fracaso y dice que se siente "respaldado"

El presidente del BBVA, Carlos Torres, ha pasado por los micrófonos de Más de uno para analizar el fracaso de la OPA que la entidad financiera que dirige planteó sobre el Banco Sabadell, después de que tan solo un 25% de los accionistas aceptaran la propuesta.

"Es una oportunidad perdida para todos. El resultado no es el que esperábamos ni el que deseábamos, pero es la decisión que han tomado los accionistas del Banco Sabadell y así lo asumimos. Cerramos este capítulo y seguimos mirando hacia el futuro", ha afirmado Torres.

El presidente del BBVA ha defendido que la entidad presentó "la mejor oferta posible", tanto desde el punto de vista financiero como estratégico, y que "no se trataba de hacer la operación a cualquier precio". "No había margen para ofrecer más", ha insistido. Torres ha señalado que los inversores institucionales cumplieron en su mayoría con lo que habían anticipado, pero ha reconocido que la expectativa de una segunda OPA restó participación por parte de los pequeños accionistas y de los fondos indexados. Asimismo, ha subrayado el impacto negativo del informe del Consejo del Sabadell, contrario a la operación. "Asumimos el resultado y seguimos adelante", ha dicho.

No se trataba de hacer la operación a cualquier precio

Pese al desenlace, Torres ha asegurado que el BBVA atraviesa su mejor momento y que la entidad "tiene un futuro brillante". Ha descartado emprender nuevas operaciones de compra y ha destacado que la prioridad ahora es cumplir los objetivos estratégicos del banco. "Lo ocurrido supondrá una aceleración de la remuneración a los accionistas, una vez finalicen las restricciones asociadas a la OPA", ha explicado.

Mi continuidad no dependía del éxito de esta OPA

Por último, el presidente del BBVA ha dejado claro que no ha considerado dimitir tras el fracaso de la operación: "Mi continuidad no dependía del éxito de esta OPA. Me siento plenamente respaldado por el consejo del banco. Este proceso no ha sido una decisión individual, sino una decisión colegiada y apoyada por todos los órganos de gobierno".