Paula Usero: "Me cuesta mucho sentirme a gusto cuando me paran por la calle"

Saltó a la fama gracias a una serie diaria, aunque llevaba años siendo imagen de compañías como Famosa y Arroces La Fallera. Ha sufrido mucho a lo largo de su vida debido al acoso que vivió en el colegio cuando aún era una niña y reconoce que gestionar la fama no es su punto fuerte. Paula Usero es una de las actrices de moda, tras su nominación en los Goya y su paso por la serie de Atresmedia Premium, '#Luimelia'. Hoy hablamos en Más de uno con ella sobre sus inicios, la fama y el dolor que puede causar el acoso.

Su último trabajo, 'La boda de Rosa', ha sido un paso adelante en su carrera. No solo por la oportunidad de trabajar con una directora tan reconocida como Icíar Bollaín y el reconocimiento por la nominación al Goya, sino también a la hora de luchar contra los estereotipos que se marcan en el mundo de la actuación. Paula explica que muchos compañeros tienden a infravalorar el trabajo que se hace en las series diarias como 'Amar es para siempre', programa en el que ella trabajó durante tres años. Por eso, agradece a Icíar Bollaín la confianza que tuvo en ella. "Creo que se sorprendió saber dónde había trabajado antes y eso le hizo reafirmarse en su decisión, porque estar en una serie diaria al final es un trabajo de día a día", explica.

"No tenía tiempo de hacer nada"

Asimismo, nos cuenta que su paso por 'Amar es para siempre' ha sido algo que ha marcado su carrera, especialmente a la hora de aprender, y asegura que "si no hubiese estado allí", no sería la actriz que es a día de hoy ni tampoco sabría todo lo que sabe ahora. Sin embargo, insiste en que también hubo momentos difíciles, sobre todo a la hora de administrar su vida social. "Iba a trabajar de lunes a viernes, despertándome muy temprano y llegando muy tarde. No tenía tiempo de hacer nada más que ducharme, cenar, estudiar y dormir", comenta. Considera que, después de tres años, necesitaba tomarse un descanso por el cansancio mental acumulado y la limitación que le suponía a la hora de intentar hacer otras cosas.

"Llevo regular la popularidad porque no me gusta sentirme protagonista"

Sobre la fama, reconoce que es algo que lleva "regular" porque no le gusta sentirse protagonista. "Me gusta mirar las cosas desde fuera y me cuesta mucho sentirme a gusto cuando me paran por la calle", señala. Añade que hay mucha gente que "te para y te dice cosas maravillosas", pero mucha otra gente "te confunde con el personaje que hiciste hace años y te pide explicaciones". Además, explica que las redes sociales han dado pie que se increpe o se den opiniones sin pedirlas "de forma anónima", algo que resulta muy confuso.

"A los niños que hemos sufrido bullying lo que más nos duele es el desamparo"

Respecto a las experiencias de acoso que sufrió cuando era niña, afirma que todavía le duele recordarlo porque continúa viendo que siguen produciéndose en los colegios. Sin embargo, insiste en que lo que más le duele es que la gente que le hizo daño trate de contactar con ella por redes sociales o que le pregunte a sus padres, como si no hubiera pasado nada. "No sé si no han sido conscientes del daño que han hecho o es que ahora les mueve el interés, que no entiendo qué les podría proporcionar", señala. Además, concluye diciendo que le hubiera gustado ser más valiente para hacer frente al acaso. "A los niños que hemos sufrido bullying lo que más nos duele es el desamparo", explica.