Oriol Mitjà, el médico catalán que ha encontrado una cura para el Pian, una enfermedad infecciosa

El pian está extendida en países tropicales y afecta fundamentalmente a niños, ya que son los más desprotegidos, "van descalzos, no tienen agua potable, no tienen electricidad y se hacen pequeños cortes jugando por el bosque", según explica el doctor. "Es una enfermedad que hace más de 60 años que nadie ponía remedio", comenta y apunta que se suele encontrar en las zonas rurales más pobres, donde no tienen acceso a un sistema sanitario. "Además, la falta de higiene es un factor que predispone al contagio", declara.

También confirma que se trata de una enfermedad extremadamente contagiosa, "cuando entran en contacto, inmediatamente la bacteria se disemina por todo el organismo en tres horas". Aunque no causa la muerte, "puede llegar a discapacitar al niño", por lo que deja de tener un futuro próspero.

Por otro lado, asevera que en los países del primer mundo los niños han desarrollado una inmunidad y la enfermedad suele presentarse en adultos en forma de sífilis.

Asimismo Oriol Mitjà recuerda que antes se combatía la enfermedad con inyecciones de penicilina. Pero tras su investigación, ha descubierto que se va a poder erradicar de los más de 90 países que están afectados con tan solo una pastilla de antibiótico común, "solo una pastilla curaba a un niño con pian por menos de 20 céntimos" y han encontrado una farmacéutica brasileña que está dispuesta a donar 200 millones de dosis. "Esto solo ha ocurrido una vez en la Historia, con la viruela", manifiesta.