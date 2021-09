Miquel Iceta, sobre la mesa de diálogo de Cataluña: "No será fácil; tras Vietnam se estuvo discutiendo mucho tiempo"

La mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña se reunirá esta semana a pesar de que todavía se desconoce con exactitud qué miembros del Gobierno estarán presentes. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que no ha confirmado su asistencia a dicha reunión, considera de mayor importancia los temas a tratar que las personas que acudirán.

¿Irá Sánchez a la mesa de diálogo?

"Me interesa más de qué se va a hablar que quién va a estar", dice sobre la posible asistencia de Pedro Sánchez a la mesa de diálogo. Por el momento, "los equipos están trabajando para acotar las presencias y hasta que no acaba esa negociación previa, no tendremos respuesta", asegura Iceta, que insiste en que debe ser el presidente quien informe de forma oficial sobre su presencia en la mesa.

"Hay quien opina que los presidentes tienen que estar siempre y hay quien opina que sólo tienen que estar en momentos donde se decidan acuerdos. Él lo decidirá en su momento", comenta Iceta. De todas maneras, "saldremos de dudas muy pronto", puesto que se celebrará este miércoles, jueves o viernes.

Sobre el debate en torno a la composición de la mesa de diálogo con Cataluña, el ministro lo compara con la Guerra de Vietnam donde "también se hablaba de mesas cuadradas, hexagonales o redondas". Sin embargo, matiza que, afortunadamente "no estamos hablando de la negociación después de una guerra, sino de la negociación para resolver un conflicto político".

Asuntos sobre los que se discutirá en la mesa de negociación

Miquel Iceta considera que el tema del independentismo en Cataluña "es un problema que se lleva incubando desde hace años y no podemos esperar que se resuelva a golpe y porrazo". Por ese motivo, tanto el Gobierno central como el catalán tienen interés en que la mesa de diálogo no "descarrile" el primer día y sostiene que el Gobierno pretende llegar a grandes acuerdos.

La mesa de diálogo se reunirá esta semana a pesar de que las posturas de cada Gobierno son, a priori, inconciliables. El ministro de Cultura y Deporte explica que el "Gobierno de España tiene muchos temas que le gustaría acordar", como puede ser el traspaso de las becas, pero Iceta se mantiene claro: "Si la cosa es autodeterminación y amnistía, la reunión será breve y no llevará a nada".

Iceta recuerda que, hoy en día, la posibilidad de hacer una reforma de la Constitución para abrir la vía del referéndum de autodeterminación, como piden los partidos nacionalistas, "no está disponible" porque, para ello, se necesita el apoyo del Partido Popular. Por este motivo, insiste en "buscar otras vías" para llegar a un acuerdo con el nacionalismo catalán y, por tanto, reivindica la importancia de la mesa de diálogo.

Acabar con las restricciones de aforo en los eventos culturales

La semana pasada el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se mostró partidario de acabar con las restricciones de aforo en los eventos culturales y anunció que lo plantearía en el Consejo Interterritorial de Salud. Miquel Iceta comparte la opinión de su compañero de partido, aunque insiste en ser prudentes en las desescaladas, por lo que el uso de las mascarillas debe continuar siendo obligatorio.

"Espero que pronto podamos recuperar en plenitud los aforos. Los aforos hay que abrirlos porque la cultura y el deporte son un derecho", sostiene el ministro que también defiende que durante esta pandemia "la cultura ha demostrado que es segura".