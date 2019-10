Mario Vargas Llosa: "Me documento para mentir con conocimiento de causa"

Vargas Llosa explica en La cultureta de Más de uno que él se documenta "para mentir con conocimiento de causa". Porque, según comenta, "nadie que abra una novela y sepa que es literatura piensa que es verdad" todo aquello que está leyendo, ya que "el elemento de fantasía prepondera a los hechos reales".

Aún así, recalca la importancia de la documentación, "no es la que haría un sociólogo, tiene que ver con la literatura para alimentar la fantasía, la imaginación, aunque hay ciertos hechos históricos que uno no puede distorsionar". Pero asegura que es "en los detalles donde la imaginación tiene mucho tiempo para operar".

Por otro lado, apunta que sigue siendo "más o menos un escritor comprometido, muy preocupado por las cosas sociales y políticas", pero sabe que "la manera en la que la literatura opera sobre la vida política es a largo plazo". Por ello, confirma que si quiere defender opiniones escribe un ensayo o artículo, y sin embargo, con la novela "mueve fuerzas que no son solo racionales".

Además, confiesa que cuando escribe una novela no sabe a dónde va a llegar, "tengo claro qué es lo que quiero hacer, pero sé que en el camino voy a apartarme, a desviarme, de esa idea inicial" y revela que lo que más le gusta es encontrarse esas sorpresas, "lo que más me fascina es no saber a dónde estoy yendo".

Asimismo, habla de cómo "poco a poco, a medida que la novela va tomando forma, va comiéndose tu vida", "llega a convertirse en una especie de obsesión", dice el Premio Nobel de Literatura. "Es un estado de concentración tal, que incluso cuando estás haciendo otras cosas hay como un doble en ti esperando a ver qué puede sacar".

En cuanto a 'Tiempos recios', Vargas Llosa asegura que "está basada en hechos históricos, en una época en la que la política tenía una esencia primordial" y apunta que "hay mucho de imaginación y de fantasía". También cuenta que "es muy interesante de este periodo lo que ocurre en Guatemala, porque tiene una gran repercusión en el resto de América Latina".

Vargas Llosa destaca la primera vez que las "fake news" tuvieron un papel político central "en un hecho tan grave como es un golpe de estado".

