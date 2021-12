El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno descarta que las elecciones andaluzas vayan a coincidir con las de Castilla y León y explica que "voy a intentar estirar al máximo esta legislatura porque vamos a intentar arrinconar a la pandemia y gestionar si llegan los fondos europeos".

"Voy a intentar estirar la legislatura hasta donde me permita el parlamento de Andalucía y concretamente, Vox y el PSOE".

"Si yo no tengo mayoría parlamentaria no hay gobierno que sobreviva"

Sobre a por qué esté en manos de Vox y del PSOE responde que "si yo no tengo mayoría parlamentaria no hay gobierno que sobreviva". Además, asegura que "si no puedo gobernar no le haré perder ni un minuto a los ciudadanos y disolveré la cámara".

Asegura que tiene simpatía personal y sintonía política con Juan Marín

Tras el anuncio del adelanto electoral en Castilla y León, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, responde a por qué su gobierno de coalición es el único que no salta por los aires.

El presidente de la Junta dice que el secreto para que se mantenga el gobierno de coalición en Andalucía es "generar complicidad con tu socio de gobierno, ser transparente, darle su espacio al socio, etc"...

Además, opina que no es una tarea fácil y que en su caso tiene la suerte de que con Juan Marín hay simpatía personal y sintonía política. "Eso es clave para que las cosas funcionen".

El presidente afirma que tiene conversaciones formales con Inés Arrimadas para hablar de la actualidad de Andalucía y sobre con quién ha hablado de los presupuestos en su comunidad, ha asegurado que lo ha hecho con Juan Marín, vicepresidente de la comunidad.

Sobre lo que sucedió ayer en Castilla y León, Juanma Moreno reconoce que "no es ninguna sorpresa". El presidente de la Junta explica que "Alfonso Fernández Mañueco me contaba que las relaciones con el señor Francisco Igea no eran buenas; es muy difícil gobernar en esa situación". Reconoce que le sorprendió la fecha, que se la esperaba más tardía.

"Lo que ha primado es la falta de sintonía y complicidad con su socio de gobierno", recalca Moreno Bonilla.

"Es legítimo y respetable disolver las cortes regionales ante una posible moción de censura"

Sobre si le parece razonable que un presidente autonómico que ve que va a perder el poder porque le van a hacer una moción de censura, disuelva el parlamento regional, Juanma Moreno dice que "es legítimo y es respetable". Por otro lado, defiende que no se puede gobernar cuando tienes un socio de gobierno del que no te fías. "En Castilla y León la situación había llegado a un punto de no retorno".

En cuanto a la gestión de la pandemia, Juanma Moreno critica la falta de liderazgo del gobierno de Pedro Sánchez y cree que "el Gobierno no nos haya dotado en dos años de un mecanismo institucional y normativo para que no estemos a expensas de las decisiones judiciales, es un error".