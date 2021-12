Mañueco acusa al Psoe de hacer "turbias maniobras para alterar la estabilidad del Gobierno de Castilla y León"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, explica en La Brújula la decisión de disolver su gobierno y convocar elecciones: "En los últimos días se ha hecho un pacto secreto entre Ciudadanos y el Psoe. Se estaba gestionando una moción de censura para formar un Gobierno Frankestein. Y no podíamos permitirlo. Se iba a sustentar, seguramente en tránsfugas. Preferimos que los ciudadanos decidan el futuro en las urnas. Que elijan sanchismo o futuro".

Mañueco se muestra tajante. Estaba convencido de que le estaban preparando una moción de censura por varios motivos: "Lo han reconocido los partidos a través de sus portavoces. Estaban en confluencia de intereses. La reacción desmedida del señor Igea es una prueba clara y la respuesta mimética a esta situación de PSOE y Ciudadanos es también un síntoma de eso. La negociación de los presupuestos de estaba haciendo a mis espaldas, más prueba que eso".

Su pacto con Ciudadanos salta por los aires. El mandatario se comunicó ayer con la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas: "Ayer tuve una conversación con Inés Arrimadas. Le dije que el vicepresidente estaba llevando la situación al límite. Es mejor que las personas de Castilla y León tengan el Gobierno que quieren en las urnas y no el que se decide en los despachos".

Acusa al Psoe de maniobras turbias

No quiere centrar todas las miradas en Ciudadanos. Señala también a al Psoe: "El partido Socialista no se puede ir de rositas. Sabíamos de los contactos que se han producido a personas de Ciudadanos y no lo puede negar nadie. Son los que están haciendo negociaciones a espaldas en los despachos. Tenemos el mejor consejero de Sanidad para luchar contra la pandemia".

"El Psoe puso una moción de censura en el momento más duro de la pandemia. Ahora ha vuelto a elegir un momento como este, con sus turbias maniobras para volver a alterar la estabilidad del Gobierno", señala.

Pese a este adelanto de elecciones que impide que se aprueben los nuevos presupuestos considera que esto no supone ningún problema: "La prórroga de los presupuestos garantiza todos los derechos. En los últimos 6 años tres no se sacaron adelante y hemos sido capaces de lidiar con la pandemia y ser una de las comunidades con mejor datos de empleo".

Una decisión que trasladó previamente al líder de su formación: "A Pablo Casado le dije lo que iba a hacer, él me dijo que confiaba en mí y le agradezco esta confianza porque estoy plenamente convencido que es la mejor decisión".

En busca de la mayoría absoluta

Y tiene una misión. Conseguir unos resultados que le permitan gobernar sin necesidad de pactar: "Mi responsabilidad es devolver al PP de Castilla y León a una mayoría para no depender de nadie para formar Gobierno. Esa es mi ambición para devolver la estabilidad y la confianza que me han otorgado. He arriesgado mi presente para garantizar el futuro de todas las personas de Castilla y León".

Sobre su, hasta ahora, vicepresidente, Francisco Igea comenta que "no creo que me invite a ningún evento personal. Yo a él tampoco".