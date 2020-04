Javier Ares le cuenta a Alsina uno de los momentos que marcó su carrera de radio, la entrevista que hizo a a un preso del campo de concentración de Mauthausen

El periodista y presentador deportivo tiene un episodio de su carrera marcado, y no fue deportivo. Fue una entrevista que le hizo a un preso del campo de concentración de mauthausen.. Cuenta qie “estuvimos más de una hora de conversación, estaba muy tranquilo, o eso parecía y estaba contado el terror del nazismo. Yo me sobrecogía. Días después, me escribió una carta de agradecimiento que me hizo llorar. Se había quitado los demonios de encima”.