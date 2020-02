La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas , aclara en Más de uno que lo que propone para Cataluña, País Vasco y Galicia es una fórmula que nos haga volver a ilusionarnos para ir a las urnas. Afirma que su propuesta es transversal y no solo se plantea una coalición electoral con el PP. "Me encantaría que el PSC rectificara y se sumara a esta propuesta en Cataluña". Además, sobre su futuro en Ciudadanos, afirma que no va a presidir el partido con un modelo en el que no cree y opina que los militantes tienen derecho a elegir entre diferentes liderazgos, estrategias y modelos de partido.

Sobre el liderazgo de su partido, Arrimadas afirma que me gustaría que los militantes de mi partido pudieran elegir sobre la estrategia o el liderazgo del partido y deja claro que "no se puede prometer mi presidencia con un modelo de partido en el que no creo". Con esta respuesta aclara la polémica creada con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que defendía que Inés Arrimadas era la más indicada para dirigir Ciudadanos con el modelo de "baronías".

Cree que vale la pena explorar la propuesta que propone, pero reconoce que no hay nada concretado, ya que lo propuso el viernes pasado. Explica que la razón de esta propuesta es para movilizar el voto constitucionalista, algo que cree que va a ser clave en Cataluña. "Los constitucionalistas van a votar siempre todos". Además, comenta que en el año 2017 se consiguió en Cataluña una gran movilización del voto constitucionalista y no cree que hayan defraudado a los votantes.

Opina que su victoria en 2017 en Cataluña fue histórica y sirvió para que la gente supiera que el constitucionalismo no estaba solo ni loco. Sobre si hay algo que su partido ha hecho mal en Cataluña, afirma que le suelen hacer una crítica y es el no haberse presentado a la investidura tras ganar las elecciones, pero la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, explica que "jamás me pude presentar porque no hubo vacantes, siempre había un candidato independentista".

Por otro lado, critica a Sánchez por su tono hacia su partido y por que cree que Sánchez respeta más a los votantes de PNV o ERC que a los de Ciudadanos.

En cuanto a cuáles han sido las causas de la derrota electoral de Ciudadanos, asegura que "no es fácil encontrar una causa para bajar 46 escaños en seis meses". "Hemos cometido errores sin duda y las circunstancias no han ayudado; hay que aprender de los errores pero hay que mirar al futuro", dice. También cuenta que "se están haciendo asambleas por toda España y estamos teniendo un espacio importante de debate interno".

También te interesa...

VÍDEO Entrevista completa a Inés Arrimadas en Más de uno 03/02/2020