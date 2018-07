Fernández Díaz: "Es el momento de que Pedro Sánchez negocie con Podemos e IU"

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz , explica en Más de uno que el PP ha iniciado conversaciones para la gobernabilidad con Albert Rivera , después de haber escuchado "únicamente un 'no' por parte del PSOE". Por ello, sostiene que "ahora es el tiempo de Pedro Sánchez", al que invita a "negociar con Podemos e Izquierda Unida" y a conseguir "la connivencia de ERC y Convergencia".

Durante la entrevista con Carlos Alsina, critica la postura que está manteniendo el secretario general del PSOE, que "sólo dice que 'no' a Rajoy" desde las elecciones del 20D. Considera que "lo normal habría sido que Sánchez hubiese escuchado al presidente en La Moncloa" y defiende a Mariano Rajoy que "desde el principio propuso un gran acuerdo entre PP, PSOE y Ciudadanos".

Fernández Díaz comenta en Más de uno la opción de que el PP se abstenga en la votación de un gobierno de unión entre PSOE y Ciudadanos, lo que sería una fórmula muy similar a la que se utilizó en la Mesa del Congreso. Asegura que "esta opción es imposible ya que no vamos a apoyar a un partido que sólo ha dicho que 'no' al PP y que además sólo ha sacado 90 diputados".

Sobre la alerta de 'Europol' a nuevos ataques de Daesh en Europa, dice que "hay que estar tranquilo sin tener ni más ni menos miedo del que teníamos antes". Señala que "en la actualidad estamos en nivel de alerta 4" y recuerda que para "España las amenazas no son nuevas", aunque sí que cree que "tenemos buenas herramientas para hacerla frente". Además, destaca el reconocimiento internacional que tiene España que "comparte con otros países inteligencia, investigación y algunas operaciones".

También, comenta la postura de España ante la posibilidad de crear una policía europea para controlar las fronteras. Señala que "desde el Gobierno en funciones de España lo que no estamos dispuestos es a que vengan controlarnos nuestras fronteras", ya que "costaría mucho dinero y no creemos que sea necesario" y además "no ve a Europa en un momento para crear nuevas estructuras permanentes".