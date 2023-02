Feijóo, sobre que gobierne la lista más votada: "Siempre ha sido así en España"

La primera pregunta de Carlos Alsina al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido en referencia a su última intervención de ayer en el Senado, en la que dijo que el que gane las elecciones gobernará".

Sobre esta propuesta y sobre si no intentará gobernar si no gana las elecciones, Feijóo ha asegurado que "hay que pactar para que los españoles estén tranquilos y orienten también su voto de que quien gane las elecciones se le deje gobernar".

El presidente del PP dice que Sánchez no le ha contestado a esta propuesta y que la mantiene y espera reciprocidad y compromiso. "Mi ofrecimiento está muy claro y es que se deje gobernar al que saque más votos".

Siempre ha gobernado quien ha obtenido más votos

Feijóo afirma que "siempre ha gobernado en España la lista más votada" y pone como ejemplo las elecciones de 1996 en las que el PP ganó pero Felipe González podía haber gobernado con PNV y con CIU pero entendió que era el momento de irse y se fue..

"Siempre ha sido así en España; siempre ha gobernado quien ha obtenido más votos. Me gustaría tener la constancia de que Sánchez también lo aceptaría", ha recalcado.

Por último, ha afirmado que "si alguien no gana las elecciones no merece gobernar. Y en ese alguien también me incluyo".