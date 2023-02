Feijóo está convencido de que habrá referéndum en Cataluña que sólo se evitará si el PP gana las elecciones

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha situado al PSC fuera del constitucionalismo por pactar las cuentas de Cataluña con el Govern de Pere Aragonès y ha denunciado que la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas de la malversación son una "parte del presupuesto".

Sobre un posible referéndum de autodeterminación en Cataluña, Feijóo asegura que "hay riesgo" de que ocurra, pero su "trabajo" es "impedirlo".

Presupuestos en Cataluña

"El independentismo está fracturado, está roto, y ahora se cristaliza esa ruptura" asegura.

Nunca el independentismo ha mandado tanto es España

Ha acusado al PSC de dar "soporte al independentismo" tras el acuerdo presupuestario que han cerrado con el Govern y ha señalado que este pacto confirma que los socialistas buscan seguir gobernando con ERC para "repartirse el poder" en municipios y diputaciones tras las elecciones del próximo 28 de mayo,

Ha afirmado que el acuerdo entre Govern y el PSC confirma que el independentismo está "fracturado" y "roto" y ahora "se cristaliza esa ruptura". Además, ha señalado que la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación es "una parte del presupuesto que hoy se acredita".

Asegura que le "alegra" que haya unos Presupuestos en Cataluña y "se hagan algunas cosas" más allá del "lío monumental que han metido al pueblo catalán", en alusión al 'procés'. "Al menos que tenga las cuentas es una buena noticia", ha manifestado.

Ley del 'Solo sí es sí'

Feijóo asegura que "el requisito" de su partido para apoyar la reforma del la Ley del 'solo si es si' pasa por "reponer la intensidad de las penas anteriores" por delitos sexuales. "Poco más" afirma,

"Tenemos mucha tela que cortar y muchos disparates que escuchar, pero al menos acabar con la hemorragia, al menos un torniquete legal para que la hemorragia se acabe y no volvamos a revisar las penas de la agresiones sexuales que hemos hecho esta semana o que pueden ocurrir hoy", ha dicho.

Subida del SMI

"Estoy a favor de la subida del salario mínimo" afirma. Y defiende que tiene que subir en un contexto de un pacto de rentas.

El Gobierno pactó con CCOO y UGT subir un 8% el salario mínimo interprofesional, hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas, tras más de un mes de negociación y sin el concurso de la patronal CEOE, que ha rehusó participar en la reunión convocada por el Ministerio de Trabajo.

Feijóo cree que la subida del salario mínimo tendría que coger también a las rentas medias porque si no "lo que está ocurriendo es que las rentas medias no tienen ni el incremento del salario mínimo, ni la bajada de impuestos y lo que están haciendo es perder poder adquisitivo a raudales".

"El problema es que el Gobierno no ha sido capaz de hacer un pacto de rentas y de concretar cuánto subía la renta en España y hacer una economía más competitiva", asegura.

Sobre Begoña Villacís

El líder del PP emplaza a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, a hablar con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sobre su paso al PP y si "interesa o no" que sea incluida en la candidatura de los populares al Ayuntamiento de la capital.

Resalta además la lealtad de Begoña en su coalición de gobierno con Almeida, porque "mientras sus compañeros en la Comunidad de Madrid estaban haciendo una moción censura pactada por el PSOE, la vicealcaldesa de Madrid no la hizo y dio estabilidad al Ayuntamiento de Madrid durante todos los todos los años de esta legislatura".

Pero ha dejado claro que Villacís no les ha dicho que quiera ingresar en el PP, "al menos a mí", señala.

"Si alguien no gana las elecciones no merece gobernar"

Alberto Núñez Feijóo ha defendiendo la postura de que gobierne quien vence en los comicios al afirmar que "si alguien no gana las elecciones no merece gobernar" y ha asegurado que "dentro de ese alguien yo me incluyo".

Asegura que "siempre ha gobernado en España la lista más votada" y pone como ejemplo las elecciones de 1996 en las que el PP ganó pero Felipe González podía haber gobernado con PNV y con CIU pero entendió que era el momento de irse y se fue..

"Siempre ha sido así en España; siempre ha gobernado quien ha obtenido más votos. Me gustaría tener la constancia de que Sánchez también lo aceptaría", ha recalcado.

Economía en 2022

"La previsión que tenía el Gobierno de crecimiento económico era del 7%, y el crecimiento ha sido de un 5,5%. El Gobierno ha subido los impuestos 26 veces y somos el único país de la UE que tenemos un impuesto al plástico" ha afirmado.

No puedo celebrar el anti milagro económico de Sánchez

Qué espera del nuevo Tribunal Constitucional

"El TC ha empezado muy mal porque el Gobierno incumple todos los compromisos. Si el 20% del Constitucional son altos cargos del Gobierno... Pero peor no se puede empezar" asegura.