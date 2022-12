Esteban González Pons: "Sánchez intentó imponer candidatos al CGPJ y ha salido trasquilado"

Esteban González Pons afirma que el Consejo General del Poder Judicial se ha "resistido" a que el Gobierno lograra nombrar "magistrados afines" y ha dado una "lección" al Ejecutivo tras la decisión unánime al elegir a los dos propuestos para el Tribunal Constitucional. "Ayer se optó por dos magistrados no vinculados a la disciplina de ningún partido y de los que todo el mundo nos podemos sentir orgullosos".

"Los vocales, con toda independencia, se han resistido a un Gobierno que quiso que el Consejo nombrara a quien Sánchez quería para el Constitucional. Ayer, de hecho, había sobre la mesa otro candidato, pero que era obvio que llevaba mandato del Gobierno y recibió 0 votos", ha dicho González Pons, que ha subrayado que ha existido "resistencia" por parte de los vocales para que el Ejecutivo "pudiera nombrar a quien le daría la gana".

El vicesecretario general del Partido Popular considera que "ganan todos" con la elección y que los dos magistrados son "de profesionalidad e independencia probadas", al tiempo que asegura que el "problema real" existe en el bloqueo del Tribunal Supremo y lanza una crítica a Pedro Sánchez: "Sánchez intentó imponer candidatos al CGPJ y ha salido trasquilado. Ha intentado a toda costa condicionar a quién elige el CGPJ y finalmente ha aceptado los candidatos que proponen esos vocales de los que él decía que bloqueaban la situación".

Además, González Pons ha comentado que "esto habría sido posible desde el minuto uno si Sánchez no hubiera intentado condicionar a quién tenían que elegir los miembros del CGPJ": "No se oponían a la renovación por oposición política al Gobierno, sino porque no comparten que le hayan retirado las competencias y porque no querían nombrar al dictado de Moncloa. Se han opuesto a renovar con los nombres que a Sánchez y Esquerra les apetecía".

En este sentido, ha insistido en que la lección de lo ocurrido es que "el Gobierno levante las manazas de las instituciones y deje de imponer sus candidatos": "El día que se presente Sánchez y se libere de la esclavitud moral a la que le tienen sometido Bildu, Oriol Junqueras y ERC, ese día nos sentaremos a negociar. Pero mientras todo esto sirva para engordar las pretensiones de Esquerra, no".

Por último, González Pons se ha pronunciado acerca del nuevo paquete de ayudas del Gobierno: "Llegan tarde y son escasas. Suponen un bálsamo para algunas personas, pero no para todas las que lo necesitan y no corrigen graves deficiencias. No es el último plan anticrisis de Sánchez, habrá más, porque esto no va a la raíz de los problemas. Ojalá hubiera bajado el IVA de los alimentos cuando se lo pedimos. No miran cara a cara a la economía, sino a las futuras elecciones".