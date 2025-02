Jorge Azcón, sobre la quita de la deuda: "Es el precio que Sánchez tiene que pagar a Esquerra por seguir durmiendo en la Moncloa"

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobó ayer la propuesta del Gobierno de condonar 83.252 millones de euros de deuda de comunidades autónomas. La propuesta salió adelante a pesar de que los consejeros autonómicos del Partido Popular abandonaron la reunión al poco de empezar, como muestra de rechazo a un acuerdo previamente pactado con Esquerra Republicana.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusó al PP de dejación de funciones y de falta de sentido de Estado. Asimismo, aseguró que su actuación era de una deslealtad inédita.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, defiende en 'Más de uno' que aquel plantón fue un "gesto político contra una medida injusta y arbitraria". Así, los consejeros de Hacienda trataban de "visualizar la injusticia que se planteaba desde el Ministerio de Hacienda" que lidera Montero.

El PP, en contra de una medida desigual

Se trata del primer paso para la convalidación de esta medida, propuesta por el Gobierno a raíz del pacto con ERC, que debe materializarse ahora en una ley orgánica y ser aprobada posteriormente por el Congreso, donde el Ejecutivo todavía no cuenta con los apoyos suficientes.

Azcón defiende la decisión de los consejeros de abandonar la reunión sin votar 'no', pues "el voto en contra tendrá que ser en el Congreso de los Diputados, porque el Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene competencias para tramitar lo que desde el Ministerio de Hacienda llaman condonación o quita de la deuda", explica el popular.

Es el precio que Pedro Sánchez tiene que pagar a Esquerra por seguir durmiendo en la Moncloa

Con esto, Azcón defiende que la ausencia de ayer equivale al voto en contra de esta propuesta y añade que el voto en contra del PP en esta cuestión se debe a que "la ley produce más desigualdad y es injusta para unas comunidades autónomas más que para otras".

En el fondo de esta cuestión se encuentra la reforma del sistema de financiación autonómica, algo que los gobiernos llevan evitando años. Ahora, sin embargo, el debate es muy sencillo, es "el precio que Pedro Sánchez tiene que pagar a Esquerra por seguir durmiendo en la Moncloa".

Una propuesta política que trata de beneficiar a Cataluña

La propuesta del Ministerio, la condonación de la deuda, es una propuesta política, no técnica. "Es una propuesta política que trata de beneficiar fundamentalmente a Cataluña porque es el precio que tiene que pagar Sánchez por los votos de Esquerra Republicana de Cataluña", opina.

En el caso de Aragón, Azcón asegura que la iniciativa "no nos beneficia de ninguna manera". La deuda, al no desaparecer, acabará repartiéndose entre todos los ciudadanos del Estado. "La deuda que se supone que no vamos a pagar de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón, acabamos pagando más a través de los Presupuestos Generales del Estado", sostiene.

Los aragoneses pagaríamos más dinero del que pagaríamos si sólo tuviéramos que pagar nuestra deuda

El presidente aragonés alude a la metáfora de la hipoteca que usó Pilar Alegría para asegurar que Aragón tiene prácticamente la hipoteca pagada. Por ello, de aprobarse la propuesta, los aragoneses "acabaríamos pagando más dinero del que pagaríamos si sólo tuviéramos que pagar nuestra propia deuda".

En definitiva, esta cuestión la resume Azcón como "el pago a los independentistas catalanes" o "otra contraprestación que Sánchez tiene que pagar", como anteriormente fueron los indultos o la amnistía.

Por último, solicita que se reforme el sistema de financiación autonómico; que no se pongan "parches" a "un problema global", pues las comunidades autónomas necesitan más recursos para prestar los servicios básicos como la sanidad, educación y las políticas sociales.

¿Pedirá Azcón la condonación de la deuda aragonesa?

El presidente Azcón evita decir si cuando esté en vigor la ley, pedirá al Gobierno la condonación de la deuda aragonesa y asegura que prefiere no hacer "política ficción" sobre una ley que todavía se desconoce si tendrá los apoyos necesarios para ser aprobada en el Congreso.

"Creo que hay que esperar a que esa ley se apruebe o no para leer la letra pequeña y ver qué están ofreciendo", dice haciendo referencia a "los juegos de trilerismo" sobre esta cuestión que no le aportan confianza.

Con todo, insiste en que su posición ante la norma es "extraordinariamente negativa" y considera "apresurado" el hecho de tener que tomar una decisión sobre esta ley antes de su aprobación.