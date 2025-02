El generoso regalo que Carles Francino le ha hecho a Carlos Alsina para la cápsula del tiempo: "Con esto empezó todo"

El programa Más de Uno de Onda Cero ha vivido un momento mágico a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid. Durante el recorrido en autobús con motivo del Día Mundial de la Radio, la comitiva de Onda Cero se ha detenido en la Calle Alcalá donde se han encontrado con el periodista de la cadena SER Carles Francino.

Francino ha aprovechado para explicar a la audiencia que lleva tres días sin hacer el programa y ha decidido reaparecer hoy, "son mis primeras palabras desde que me levanto", ha confesado a Alsina tras su abrazo y saludo inicial.

Los dos comunicadores han mostrado su complicidad en un encuentro para el que el locutor de la Cadena SER ha venido preparado con dos regalos, uno para la cápsula del tiempo de Onda Cero y el otro para Carlos Alsina.

El primero de los regalos que Francino ha entregado a Alsina ha sido un cupón de la ONCE emitido por el Día Mundial de la Radio: "He traído uno para cada uno". En este momento Carlos Alsina ha dudado sobre la superstición en torno a los cupones o décimos de lotería regalados y ha preferido darle a Francino, por si acaso, una moneda simbólica de 50 céntimos.

Alsina se ha atrevido a vaticinar lo que ocurriría si les tocase: "¿Si nos tocase nos retiramos?", le ha dicho el director de Más de Uno al de La Ventana, a lo que el locutor catalán le ha respondido: "¿Tú te quieres retirar ya?". Alsina ha afirmado rotundamente que sí, "los 55 son una edad perfecta para irlo dejando".

Tras la broma de la jubilación entre ambos comunicadores, estos empezaron a fantasear sobre qué sería de ellos cuando ese momento llegase, y además contaron anécdotas de conocidos suyos que ya se habían jubilado. "Un jubilado de la banca me dijo que no me creyese nada de los que decían que no sabían que hacer cuando se jubilasen, se vive como dios" ha sentenciado Alsina.

El regalo para la cápsula del tiempo

El segundo de los regalos que ha traído Francino ha ido destinado a la cápsula del tiempo. "Es una grabadora antigua de la SER. La he cogido al azar y no sé lo que hay dentro", ha afirmado el periodista. Ambos locutores han escuchado el contenido de la cinta, una pieza sobre el inicio de Jarabe de Palo con la voz de la que parece Mara Torres.

Finamente, Carlos Alsina y Carles Francino bromearon sobre como sería el futuro de la radio y si el medio sobreviviría a la propia Humanidad o si nos encontraríamos ante una "radio sin oyentes".

Antes de despedirse Francino ha querido dar un saludo cariñoso a Julia Otero y han comentado lo bien que bien desde que Julia en la onda se ha mudado al fin de semana.

