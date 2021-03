Edmundo Bal: "Dejaré mi escaño en el Congreso dependiendo de los resultados de Madrid"

LEER MÁS Edmundo Bal será el candidato de Ciudadanos a las elecciones para presidir la Comunidad de Madrid

Edmundo Bal, habla en Más de uno de su candidatura en las elecciones en Madrid y sobre si va a dejar su escaño en el Congreso dice que "el día 4 de mayo los votantes decidirán mi futuro y que "espero ser presidente de la Comunidad de Madrid, desde luego".

El actual portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, anunció ayer su candidatura a presidir la Comunidad de Madrid en las elecciones del próximo 4 de mayo, tras la retirada del proceso del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado, que había anunciado su intención de presentarse a las primarias.

Edmundo Bal se queja de la polarización que está habiendo en campaña: "me espeluzna".

"Aguado ha decidido hacer lo mejor para su partido y para los madrileños"

En cuanto a su candidatura y sobre por qué no puede ser Ignacio Aguado el candidato, Bal admite que "si Aguado me pide que me presente no puedo decirle que no; somos amigos desde que yo entré en política y hemos hecho mucha campaña junta los dos".

Además, el candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid asegura que "Aguado ha sido cesado y se ha ido con tristeza e imagino que cuando reflexionó sobre si volver a presentarse, él se lo pensó y decide de manera muy generosa hacer lo mejor para su partido y para los madrileños".

¿Por qué se presenta como candidato?

Por otro lado, Edmundo Bal dice que Aguado piensa de él que "no tiene mochilas en política y piensa que sería el candidato más idóneo, me llamó y me lo dijo". Reconoce que se quedó estupefacto y que él no se iba a presentar pero se da cuenta que tiene que decirle que sí y que puede ilusionar a la gente. "Sería muy cómodo para mí quedarme en el Congreso de los Diputados".

"No he venido a política a hacer lo cómodo y me sentía obligado a salir de mi zona de confort y dar ese paso", explica Edmundo Bal.

Sobre lo máximo que puede conseguir Ciudadanos en estas elecciones, Edmundo Bal dice que las elecciones "están muy abiertas" y sobre las encuestas asegura que "en Ciudadanos desconfiamos mucho de las encuestas".

Dice que le reto ahora es "movilizar a la militancia y simpatizantes y provocar de nuevo ilusión" .

Su relación con Ayuso asegura que es "cordial" pero que no la conoce salvo por sus apariciones públicas. De quien sí reconoce ser amigo es del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.