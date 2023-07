David Trueba: "Las familias reales son muy complejas y shakesperianas"

Para David Trueba, el montaje es, junto al guion, "la parte más íntima" de una película. Aunque durante el rodaje todo el mundo se olvida del guion, es en el montaje cuando se vuelve a recuperar y, además, da la posibilidad de "una última reescritura" con los imprevistos del rodaje.

A menudo la gente pasa por alto que el rodaje de una película, corto o serie tiene "una especie de cuchilla sobre nuestra cabeza, que es el tiempo". A veces, la falta de ese tiempo para rodar también conlleva frustraciones y obliga a los directores a realizar cambios de última hora.

En HBO se acaba de estrenar la serie documental, codirigida por David Trueba y Jordi Ferrerons, sobre la vida y personalidad de la reina Sofía, una figura muy misteriosa y enigmática de la que conocemos poco. Algo que Trueba siempre tiene presente al hablar de otra persona es tratar de hacerlo "con el mismo equilibrio con el que me gustaría que lo hicieran si hablasen de mí", confiesa.

Así, a la hora de dirigir esta serie sobre la reina Sofía ha tratado de "ser justo" a la vez que ha tenido que ser fiel a la verdad y al contexto del momento, sobre todo pensando en la gente joven, que opina del pasado de la historia de España "sin tener ni puñetera idea, lo que nos genera muchos disparates".

Los motores clave de la personalidad de la reina

Después de investigar sobre la reina, Trueba considera que hay dos elementos especialmente relevantes que han configurado su vida. Uno de ellos -idea compartida por mucha gente- es "intentar recuperar en tu vida de adulto una relación familiar que tuviste en tu vida de niño". Al intentar ponerla en pie, tratar de generar ese "paraíso perdido", y no conseguirlo, esto produce en la monarca una gran frustración.

En segundo lugar, es relevante destacar quela reina Sofía no nació para ser hija del rey de Grecia. Por tanto, se tuvo que reeducar en ese sentido y, al ser expulsados del país, la continuidad de la corona en España es para ella "un reto y una apuesta de sentir que no has tirado tu vida a la basura".

Don Juan Carlos y Doña Sofía: opuestos, pero complementarios

A pesar del contraste entre los dos caracteres del rey Juan Carlos -extrovertido, campechano y el que 'rompe el protocolo'- y la reina Sofía -que destaca por su saber estar y su contención-, Trueba considera que ambos "formaban una buena pareja", porque se complementaban bien. Aunque es una pareja que no funciona en términos matrimoniales, ahora parece que se han repartido los roles y "han aceptado cada uno su destino".

"Las familias reales son muy complejas y realmente son shakesperianas; por un lado necesitas la continuidad y, por otro, tienes que romper esa continuidad", analiza Trueba haciendo referencia también a la compleja relación entre el hijo, Felipe VI, y su padre.

En definitiva, la esencia de la institución monárquica es la continuidad de la misma. Por eso, la prioridad ahora es garantizar que Leonor llegue a reinar en España, lo que explica sus relaciones entre los distintos miembros de la familia.