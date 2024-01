Cruz Roja denuncia el "desbordamiento" en las salas de asilo de Barajas: "Las condiciones no son dignas"

Cruz Roja ha dejado de prestar asistencia a los solicitantes de asilo en el aeropuerto de Barajas ante las condiciones de "saturación, hacinamiento e insalubridad" en la que estos se encuentran por el aumento exponencial de peticiones registradas en los últimos meses.

En 'Más de uno' hablamos con José Javier Sánchez, director de Inclusión Social y subdirector del área de Migraciones de Cruz Roja. "Las condiciones no nos permiten trabajar y estar con los que más lo necesitan", asegura Sánchez, que añade que la sala está pensada para un número menor de personas de las que se encuentran actualmente alojadas: "Las condiciones no son dignas e impiden realizar el trabajo con normalidad. Llega un momento que no tiene sentido seguir haciendo un trabajo si no podemos atenderlas como se merecen".

Entre las funciones que realiza la organización, hay una "atención psicosocial, acompañarles en el proceso, detectar vulnerabilidades y atenderles en todo lo que sea necesario mientras que sus solicitudes son admitidas".

Se trata de una gestión habitual para las personas que llegan al aeropuerto de Barajas y piden asilo en España. Estas son trasladadas a una sala donde serán alojadas hasta la tramitación y resolución de su situación. Lo que ocurre es que este trámite se demora tanto que hay personas que tienen que permanecer en el lugar más de lo deseado, llegando a superar el mes de estancia en determinados casos.

"Venimos reclamando una solución desde hace semanas. Una decisión como la que hemos tomado no se toma de un día para otro", afirma Sánchez, que también afirma que las medidas adoptadas no son suficientes: "El número de personas que ha accedido es superior al de las tres salas habilitadas, por lo que llega un momento en el que nos vemos en la situación de retirarnos".

No obstante, prevé que sea una retirada "temporal" y desde Cruz Roja esperan una mejoría en breve para "volver lo antes posible" a la atención de los más necesitados.