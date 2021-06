La consejera de Salud balear, sobre el aislamiento de estudiantes en Mallorca: "Es una cuestión de salud pública"

Los brotes de coronavirus que han afectado a los estudiantes de varios viajes de fin de curso a Mallorca han seguido sumando positivos durante todo el fin de semana y registran ya cerca de 900 contagiados en varias comunidades de toda España. La Consejera de Sanidad del Gobierno de Baleares, Patricia Gómez, explica en Más de uno la situación de los jóvenes aislados y confinados en hoteles medicalizados, lo que ha provocado el malestar de algunos familiares.

Tras el macrobrote detectado, el ministerio de Sanidad y las diferentes autoridades sanitarias de las comunidades autónomas están trabajando conjuntamente para detectar cuántos de los estudiantes han podido participar en las actividades donde se produjeron los contagios. Por el momento, han identificado a 268 jóvenes que están en Mallorca, a los cuales les han hecho un cribado masivo con PCR. A aquellos que dan positivo, se les traslada al hotel especializado en aislamiento de Covid, donde ya hay 196 estudiantes en cuarentena.

Patricia Gómez explica que, tanto los positivos como los contactos estrechos, tienen que estar en aislamiento durante 10 días y tras ese periodo de tiempo, se les realizarán las pruebas oportunas. Actualmente, nueve estudiantes que se encontraban aislados en el hotel Palma Bellver han sido ingresados en el hospital Son Espases, en Palma de Mallorca. Por su parte, los que dan negativo son considerados contactos muy estrechos y deben permanecer en cuarentena durante 10 días también.

La mayoría de los jóvenes son responsables y colaboran

Además, hay un grupo de unas 45 personas que alegan no haber tenido contacto con ningún otro grupo y probablemente les realizarán pruebas PCR. "No les vamos a trasladar al hotel. A la espera de resultado estarán en sus habitaciones y si no hubiera ningún positivo, los epidemiólogos podrían valorar su vuelta", comenta la consejera de Sanidad, pero añade que los expertos son quienes decidirán si considerarles contactos estrechos o no.

Ha tenido cierta difusión un vídeo de tres estudiantes quejándose de que no se les ha realizado ninguna prueba, y algunos padres se han quejado de que el gobierno balear tiene secuestrados a sus hijos. Gómez sostiene que se trata de "una cuestión de salud pública" y defiende que durante estos días han desplegado un dispositivo para informar a los jóvenes de todas las decisiones del gobierno balear. Algún grupo de estudiantes no ha querido trasladarse al hotel especializado, pero en general todos están siendo responsables y colaborando con las autoridades.

"Las nuevas medidas a los turistas británicos es una petición que hicimos ya la semana pasada"

Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana que España exigirá una PCR negativa o la pauta completa de vacunación a todos los ciudadanos que lleguen a nuestro país procedentes de Reino Unido. La consejera de Sanidad balear explica que esta medida la llevaban pidiendo desde la semana pasada y valora muy positivamente cualquier medida que dote de la máxima seguridad para las Islas Baleares. "Es muy importante que Baleares siga siendo un destino seguro y todas las medidas que ofrezcan ese plus de seguridad son bienvenidas", sostiene Gómez.