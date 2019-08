Carlos Carrizosa: "Si Sánchez sigue mirando a otro lado en Cataluña, no me cabe duda que lo van a volver a hacer"

Carlos Carrizosa, Presidente del Ciutadans, tiene claro que Torra y los independentistas seguirán la misma ruta que dio lugar a la declaración de independencia mientras continúen las concesiones por parte del Gobierno de Sánchez. “Ellos han iniciado una campaña diciendo que lo volveremos a hacer”. “Amenaza con no cumplir las sentencia que recaiga en el TS contra los golpistas.

El líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa advierte de que Torra y el independentismo volverán a actuar de la misma forma que les llevó a proclamar la independencia en Cataluña. Ellos han iniciado una campaña diciendo que lo volveremos a hacer”. “En una semana dos amenazas, la de Torra y la confrontación permanente con el estado. Además, siempre amenaza con no cumplir las sentencias que recaiga en el TS contra los golpistas”. Y la segunda “la de su vicepresidente amenazando con denunciar al estado por la financiación en vez de ir a los foros donde se habla de financiación”. Tiene claro que es el principio y por ello, “no me cabe la menor duda de que el separatismo, si se sigue mirando a otro lado y haciendo concesiones por parte de Sánchez, lo van a volver a hacer y están avisando de ellos”.

Insta a Pedro Sánchez a que tome cartas en el asunto, siempre con la política por delante antes de otras medidas. “Los medios políticos es requerir a Torra. Si ante un requerimiento expreso dice que lo va a volver a hacer y que no va a acatar nuestras leyes, eso es política”. Por tanto, de ocurrir esto se debería “aplicar la Constitución en un territorio que se niega a aplicarla”.

Lamenta que en Cataluña sigue sin una dirección política. “No se gobierna, estamos desviando el dinero público al procés, a pagar embajadas, a los altos cargos que crean artificialmente para gestionar el procés”. “Cataluña no hace más que deteriorarse. Mira la violencia en Barcelona con Colau, ella no hace nada y la Generalitat no toma cartas en el asunto”.