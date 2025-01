Borja Sémper justifica el sí del PP al nuevo decreto 'ómnibus': "Es un mensaje a los pensionistas"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha asegurado en Más de uno que el Congreso de los Diputados se ha convertido en un lugar en donde el PP tiene la culpa de todo. "Aquello es más un teatro que otra cosa", asegura.

Sobre el voto afirmativo del PP al nuevo decreto 'ómnibus' que ratifica la subida de las pensiones o las ayudas al transporte, entre otras medidas, después de votar en contra del primer decreto, Sémper afirma que el voto anunciado es un voto "en conciencia y con conciencia".

El portavoz explica que el PP le hizo una oferta pública al PSOE para apoyar el decreto ómnibus pero que Sánchez prefiere pactar con Junts cediendo antes que pactar gratis con el PP. "Nosotros le vemos el truco a Pedro Sánchez y el voto afirmativo es un mensaje a los afectados por la DANA, a los beneficiarios del transporte y a los pensionistas", puntualiza Sémper.

Ha aclarado que no todas las medidas que incluye este real decreto las comparte el PP, pero votan a favor para mandar un mensaje a la ciudadanía, a los pensionistas...

Sobre si ha pesado el relato del PSOE sobre que el PP es un peligro para la revalorización de las pensiones en la decisión del voto, Borja Sémper dice que no, que el voto del PP no es por el relato del PSOE sino porque desde el PP creen que no se debe jugar con las pensiones como hace Pedro Sánchez.

Califica de "inmoral" la entrega del palacete de París al PNV

Defiende además que el PP nunca hubiera incluido la revalorización de las pensiones en un decreto así y afirma que "todavía son oposición". En cuanto a la entrega del palacete de París al PNV, Sémper cree que "sigue siendo inmoral".

Sémper recalca que el PP había ofrecido sus votos al PSOE, pero el partido socialista prefirió arrastraste ante Junts. Además, dice que hay una vocación decidida del presidente del Gobierno de "dividir y de que la política española sea irrespirable".

Vídeo completo de la entrevista a Borja Sémper