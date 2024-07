Borja Sémper: "Tengo la sensación de que el Gobierno trata a los inmigrantes como paquetería express"

Entre los asuntos más importante del día está la reunión entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos para discutir sobre la distribución de los menores no acompañados que llegan a las costas canarias. De fondo planea el debate sobre la reforma de la ley de Extranjería que obligue a las distintas comunidades a aceptar los traslados de estos menores.

Borja Sémper, portavoz del Partido Popular, critica que el Gobierno "es un caos en política migratoria" y denuncia que hasta ayer los consejeros de las comunidades autónomas no recibieron el texto para la reforma de la ley de extranjería, lo que denota "poca seriedad y poco rigor". Asimismo, tampoco se ha hablado con las comunidades autónomas sobre planificación, condiciones ni financiación

"Tengo la sensación de que el Gobierno trata a los inmigrantes como paquetería express", opina Sémper sobre lo que califica de "improvisación continua" y una "nefasta gestión" por parte del Ejecutivo.

Un "problema humanitario" que hay que abordar

Desde el Partido Popular aseguran que hay 5.000 menores no acompañados acogidos en comunidades autónomas donde gobiernan y, por ello, sus consejeros territoriales "han reafirmado su compromiso de solidaridad porque, entre otras cosas, entendemos que Canarias es España, entendemos que hay un problema humanitario de primer nivel que hay que abordar y que afecta a seres humanos, a personas".

Para ello, sin embargo, hay que garantizar una infraestructura y financiación, algo que el Gobierno no ofrece. "El Gobierno no ofrece recursos suficientes que garanticen que esos menores van a ser acogidos en las garantías y las condiciones necesarias".

Críticas al Gobierno por la falta de financiación y planificación

Sémper asegura que en todas las comunidades autónomas del PP han cumplido con lo pactado en el año 2022 y 2023 para acoger a los menores no acompañados que se comprometieron a acoger.

"El 81% de los inmigrantes acogidos en España están en comunidades autónomas gobernadas por el PP. Todas acogen inmigrantes. Todas cumplen con la solidaridad", sostiene, incluso sin contar con la financiación suficiente por parte del Gobierno.

En definitiva, critica que el Gobierno no hable con las comunidades autónomas, no fije condiciones y no haya planificación de futuro en política de estado".

¿A favor o en contra de los traslados obligatorios?

El portavoz popular se mantiene prudente antes de pronunciarse a favor o en contra de la obligatoriedad de la acogida de menores inmigrantes.

"Vamos a ver qué sucede hoy [...] vamos a ver cuál es el texto definitivo que remiten a las Cortes y cuando lo tengamos, podremos valorarlo. Nosotros solidaridad, toda. Chapuzas ninguna", asegura Sémper sobre un fenómeno crucial que, más que la modificación puntual de una ley, "requiere de una planificación, de una política de Estado a medio y largo plazo".

Con todo, anima a que se abra un debate en España sobre la regulación de la inmigración y advierte que "a medio y largo plazo tendremos un problema más gordo". Por tanto, insiste en que lo que el Partido Popular quiere es "solidaridad y responsabilidad".

"Con órdagos y amenazas, con nosotros se equivocan"

Al respecto de la amenaza de Vox con romper sus pactos con el PP si desde los Gobiernos autonómicos en los que participan no evitan la distribución de menores inmigrantes, Borja Sémper elige compensar la inestabilidad del Gobierno central con estabilidad política en sus comunidades. Por ello, "preferiría que no rompieran, pero allá ellos", insiste sobre los acuerdos que, "si se rompen, será Vox el responsable y tendrá que explicar por qué".

Desde el Partido Popular mantienen una posición clara sobre la política migratoria que pasa "por la solidaridad, la responsabilidad, por entender que Canarias es España y que requieren de la solidaridad de todos los españoles". En todo caso, advierte que "con órdagos y amenazas, con nosotros se equivocan".

La política migratoria es una cuestión de Estado "muy seria"

Alejándose de las descalificaciones de Vox hacia los inmigrantes, el portavoz popular considera que se trata de seres humanos que huyen de países en conflicto o donde atraviesan circunstancias extremas "y vienen a España o Europa buscando un futuro mejor", por lo que, "tenemos una obligación casi humanista de responder a esos seres humanos".

Sin embargo, es importante "hacerlo bien", para ofrecerles un futuro y "unas condiciones que impidan otros fenómenos", algo que se hace huyendo de los eslóganes y tratando este tema como lo que es, "una política de Estado muy seria".

Así es como pretenden tratarlo desde el PP; "frente a lo que consideramos que es una irresponsabilidad de Pedro Sánchez y aspavientos de Vox".