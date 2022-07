Pere Aragonès: "Le vamos a pedir a Sánchez autodeterminación y amnistía y esperaremos la respuesta"

LEER MÁS Sánchez y Aragonès se reunirán el próximo viernes para retomar el diálogo

El próximo viernes 15 de julio el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrán una reunión en el palacio de la Moncloa, lo que supondrá una "apuesta por el diálogo y las soluciones políticas".

Al respecto de este encuentro, Aragonès adelanta en 'Más de uno' que buscará "soluciones políticas y democráticas" con el objetivo de que el proceso de negociación avance, pues "la negociación es el camino".

Autodeterminación y amnistía: las exigencias de Aragonès

Sobre el grado de confianza que tiene en la palabra de Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat admite no saber "qué Pedro Sánchez me voy a encontrar este viernes en la Moncloa". Sin embargo, asegura que "de quien me fio es de nuestra fuerza y de las convicciones y de la integridad de las posiciones del independentismo, del Govern y de ERC".

Además, dice que defenderá, en su reunión con Sánchez, el derecho a la autodeterminación, la amnistía y la necesidad de aportar estas cuestiones en un proceso de negociación.

Debemos acabar con la represión para poder tener una negociación en igualdad de condiciones

La semana pasada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, acordaron trabajar para la "desjudicialización del conflicto". Al hilo de esto, Aragonès critica que no se haya querido "abordar un problema político desde la política" y pide "acabar con la represión para poder tener una negociación en igualdad de condiciones".

Una de las vías que se plantea es cambiar las normas para que aquellas personas que todavía tienen causas judiciales abiertas no tengan que cumplirlas o se les aplique un código penal más leve.

En este sentido, Aragonès admite que se encuentra "ante una negociación muy compleja" y el independentismo pide "acabar con esta represión para tener una negociación en igualdad de condiciones".

El camino del independentismo es un "referéndum acordado"

Para el presidente catalán el camino del independentismo siempre ha sido "un referéndum acordado" con el Gobierno de España: "no estamos por derribar nada, estamos por construir un estado independiente de Cataluña".

Así, Pere Aragonès insiste en la importancia de que "los estados democráticos habiliten caminos para que la mayoría se exprese", una alusión a los referéndums independentistas que se han celebrado en otros países.

"En el caso Pegasus no ha habido transparencia"

Aragonès y Sánchez no se reúnen formalmente desde el pasado 15 de septiembre de 2021, cuando se estableció la última reunión de la mesa de diálogo. Desde entonces, estalló el escándalo 'Pegasus', siendo el móvil de Aragonès uno de los dispositivos espiados.

En relación al espionaje de 'Pegasus', Aragonès dice que no se han asumido responsabilidades políticas y critica la falta de transparencia al respecto.

Por ello, el presidente catalán pide la desclasificación de la autorización judicial para poder contrastar si los argumentos que se dan son veraces o no.

"Como ciudadano y como president de la Generalitat, tengo mis posibilidades de defenderme judicialmente y lo voy a hacer", sostiene Aragonès sobre la intervención de su teléfono móvil.