Almeida: "No se puede denegar la petición de zona catastrófica sin que la hayamos planteado"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice en Más de uno que cree que se dan los indicios suficientes para pensar que la solicitud para declarar zona catastrófica a Madrid puede plantearse después del estudio adecuado y "lo que no procede es denegarla sin haberla planteado".

Sánchez no se cierra a la posibilidad de evaluar la solicitud de zona catastrófica y Almeida cuenta que en su conversación con el presidente el sábado no hablaron del tema porque aún no había acabado la nevada, pero celebra la rectificación del Gobierno después de que en un primer momento el ministro del Interior descartara esta posibilidad.

Por otro lado, el alcalde de Madrid dice que "el operativo que diseñamos sigue avanzando y seguimos abriendo viales para la movilidad y calzadas peatonales y el trabajo que estamos haciendo está dando resultados".

"Ayer el Samur atendió 180 llamadas por caídas"

En cuanto a los problemas con las bajas de las temperaturas, Almeida dice que el principal problema es el hielo, que está provocando caídas. Asegura que "ayer el SAMUR atendió 180 llamadas relacionadas con caídas". Dice que "no hay peligro por donde las maquinas quitanieves han pasado y hay sal, pero pide a los ciudadanos que limiten sus movimientos y que si cogen el vehículo privado sea solo si es imprescindible. Recuerda que los ciudadanos se pueden mover en metro y afirma que "hay capacidad de desplazamiento".

Sobre si hay posibilidad de reforzar el servicio de metro para que no se produzcan aglomeraciones, el alcalde de Madrid dice que la Consejería de Transporte y la Comunidad de Madrid han hecho un gran esfuerzo para que el metro haya estado abierto 24 horas. "Estoy seguro de que se estará trabajando para tratar de resolver esas imágenes de aglomeraciones y esperas en el metro", señala.

"De aquí no podemos salir sin una rendición de cuentas"

Por último, sobre si saca alguna lección de cómo se ha gestionado el temporal de frío y nieve, Almeida afirma que "las administraciones tendremos que hacer nuestra rendición de cuentas ante los ciudadanos". Piensa que los sistemas de información personalizados que puedan llegar a cada uno de los ciudadanos puede ser importante y conviene hacer una reflexión en el cuidado de las aceras.