Alejandro Amenábar: "La democracia no es como Franco la diseñó, si no seguiríamos en una dictadura"

La película de Alejandro Amenábar comienza en el final de los días de Miguel de Unamuno, cuando estalla la Guerra Civil el 12 de julio de 1936. El director, "emocionado" por la introducción de Carlos Alsina, asegura que para él, el germen del film "arranca en el Paraninfo, cuando Miguel de Unamuno se pone de pie delante de todos los fascistas". "Él, que iba en representación de Franco, suelta lo que suelta y casi es linchado. Es la propia mujer de Franco quien lo ayuda a salir de allí. Era un momentazo cinematográfico, todo nace de ahí", nos explica.

El director descubrió este pasaje en el libro 'La Guerra civil contada a los jóvenes' de Arturo Pérez-Reverte, que presentó este pasado martes su nueva novela 'Sidi' en Más de uno. Pérez-Reverte, que ha visto la película, declaró que se trata de "un intento irreprochablemente honrado de ser ecuánime, no equidistante". "Unamuno es fiel a sí mismo, es lo que lo hace no casarse con nadie", opina Amenábar.

Karra Elejalde, que encarna al intelectual, siente que Unamuno tenía dos conciencias, "su hija pequeña y su amigo Salvador". Unamuno, que defendía la libertad y la República, debió sentirse tonto por no ver lo que sus compañeros le advertían. "Creía que la República se estaba saneando", explica el actor, sobre la decisión primera del filosofó de apoyar el golpe militar. Amenábar asegura que algo que ha aprendido en el proceso de la realización de la película, es que hasta ahora no había advertido "que los militares se revelaron en nombre de la República". "La gente me mira raro cuando digo que en este hombre tan veleta había mucho de coherencia", añade Elejalde.

'Mientras dure la guerra' pone el foco en la decepción que generó a muchos intelectuales la República, lo que llevó a muchos intelectuales como Unamuno o Chaves Nogales a criticarla abiertamente. Eso quizá llevó a muchos españoles a apoyar la sublevación militar sin conocer que la dictadura de Franco se perpetuaría.

"Franco jugó sus cartas impresionantemente bien, este Franco es un personaje que las mata callando, al que no se le va venir. Las películas no pueden ser equidistante. Evidentemente, yo me posiciono del lado de Unamuno, pero no he querido cargar mucho las tintas con el malo", cuenta Amenábar. "He querido mostrar a un hombre que trata bien a sus hombres, que adora a su familia y que quiere lo mejor para España. El pequeño gran problema es que estaba dispuesto a cargarse a la otra mitad de España para conseguir la que él quiere", nos explica el director sobre el Franco que ha retratado en 'Mientras dure la guerra'. "He querido demostrar cómo lo peor puede anidar en las mejores intenciones", añade.

Sobre las dificultades de interpretar a un personaje tan paradójico, "impenetrable" y complejo como Unamuno, Elejalde nos explica sus dudas sobre presentarse al papel. "Era una gran responsabilidad. Me imagino la cara de Alejandro cuando le propusieron que yo, que vengo de hacer '8 apellidos vascos' o 'Airbag', interpretara a Unamuno", nos cuenta el actor.

MALINTERPRETACIONES EN LA PRENSA

Karra Elejalde ha querido matizar, sobre una declaración que hizo en una entrevista a El País, que él "sí cree que España se ha movido" y que se refería particularmente a que "en el País Vasco y Cataluña se sigue en una situación de enroque en la que nadie ha sabido dar una satisfacción al gusto de todos". "La primera que me riñó es mi chica que es muy feminista. Si digo eso y se me saca de contexto, parece que estoy diciendo que no ha habido Transición", añade.

Amenábar también entona un mea culpa y dice que debería haber "matizado más" sus palabras en la entrevista que concedió al diario El Mundo. "El hecho de que Franco fuera el coprotagonista de la película nos dificultó encontrar financiación", explica el director. "La democracia no es como Franco la diseñó, si no seguiríamos en una dictadura", declara. "Y por supuesto, reivindico la Transición", zanja Amenábar.

Seguro que te interesa...

Arturo Pérez- Reverte: "A mí Franco me importa un bledo en este instante de mi vida"

VÍDEO completo de la entrevista de Carlos Alsina a Arturo Pérez-Reverte

El Supremo avala exhumar los restos de Franco para enterrarlos en El Pardo