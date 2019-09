Arturo Pérez- Reverte: "A mí Franco me importa un bledo en este instante de mi vida"

Arturo Pérez- Reverte presenta en Más de uno 'Sidi' , una novela donde cuenta cómo el Cid pasó a convertirse en una leyenda, " su astucia y valor lo convierten en leyenda y eso supera a la Historia ". Además, habla sobre la exhumación del dictador Francisco Franco , "el franquismo fue hace 50 años, no es mi problema y me es indiferente lo que ocurra con él".

Pérez- Reverte asegura en Más de uno que "la Historia fue injusta con García Ordóñez y excesivamente generosa con Rodrigo Díaz de Vivar". Además, insiste en que la astucia, inteligencia y valor del Cid Campeador lo convierten en leyenda y "eso supera a la Historia". "Quería contar ese Cid, repetir lo ya contado no merecía la pena", declara y apunta que "también quería que el lector viera el mundo con ojos del siglo XI, que cabalgase con el Cid".

El escritor explica que con novela 'Sidi', su intención era "entender por qué un hombre como él se convierte en leyenda" y añade que "es un manual sobre el liderazgo". Asimismo, reflexiona sobre la lealtad, "esos mecanismos de control del ser humano me parecen muy interesantes" y confirma que "hasta los más canallas, el delincuente, marginal, mercenario necesitan sentirse que no son absolutamente abyectos".

También reconoce que no lee todos los comentarios y críticas de su libro, "ha habido unos 650, no me importa gran cosa, una vez esté el trabajo hecho espero que sea bien acogido, pero ya no puedo hacer nada".

En cuanto a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su inhumación en el cementerio de El Pardo, Pérez-Reverte confiesa que le "importa un bledo", "el franquismo fue hace 50 años, no es mi problema y me es indiferente lo que ocurra con él" y añade "tengo cosas muchísimo más importantes en la cabeza".

Además, incide en que Franco "tiñó al Cid de patriotismo" y repetía sus esquemas liberadores. Por lo que cuando "por fin llegó la democracia y cuando llegó la inteligencia de nuevo a estar en la calle y a ser expresada libremente, en vez de limpiar la figura de el Cid, la izquierda lo dejó con mala prensa", algo que considera que es "un grave error histórico".

En un momento de la entrevista Carlos Alsina ha sorprendido al Arturo Pérez- Reverte con una recreación de sus propios recuerdos de la infancia, su biblioteca y los libros que leyó. El escritor ha felicitado al equipo de Más de uno por el trabajo "nunca había contado todo esto junto". Recalca que "un escritor es lo que vives, más lo que lees, más lo que imaginas" y explica que "lo que lees entre los 8 y los 12 años marca tu vida", por ello, reconoce que no sería lo que es "sin esa biblioteca". Además, asevera que "'El conde de Montecristo' es la mejor novela que se ha escrito jamás".

Asimismo, el escritor cuenta que ha visto el último film de Alejandro Amenábar, 'Mientras dure la guerra', "es un intento irreprochablemente honrado de ser ecuánime, no equidistante". "Está muy bien donde está, pero acercarte a Millán Astray, Unamuno, Franco, a la bandera Española es un intento honrado" y considera que se nota que ha leído a Chaves Nogales y afirma "arriesgarte a que te den bofetadas por todos lados me parece un acto muy valiente que aplaudo".

Aquí puedes ver la entrevista completa a Pérez- Reverte

